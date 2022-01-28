Показ культового французского бренда Chanel, прошедшего в рамках недели моды в Париже, неприятно поразил грандиозным открытием в исполнении внучки княгини Монако верхом на коне. Также пользователи соцсетей раскритиковали макияж моделей на шоу.

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Chanel критикуют в соцсетях

Внучка княгини Монако Грейс Келли, 35-летняя Шарлотта Казираги грандиозно открыла показ кутюрной коллекции Chanel весна – лето 2022. Она появилась верхом на коне. Музыкальное сопровождение обеспечил французский певец и музыкант Себастьяна Телье, а футуристические украшения – Ксавье Вейан.

Шарлотта Казираги на показе Chanel / Фото Getty Images

Выезд племянницы князя Альбера Шарлотта верхом на подиум был отсылкой к ​​Коко Шанель, которая также поражала любовью к верховой езде и ввела в женскую моду штаны, чтобы ездить верхом в седле "по-мужски". Однако зоозащитники интерпретировали этот ход как издевательство над животным.

Лошади – это умные, сложные и пугливые создания, а не модные аксессуары, чтобы кататься по подиуму среди мигания огней и громкой музыки. Их легко испугать, а это значит, что этот абсурдный и необдуманный трюк мог закончиться катастрофой,

– отметила Элиза Аллен, директор зоозащитной организации PETA в Великобритании.

Также Chanel попал в скандал из-за макияжа моделей. Ведь они вышли на подиум с растушеванными черными тенями вокруг глаз, которые напоминают синяки. Согласно задумке авторов показа, они должны были стать отсылкой к авангардному макияжу начала XX века, но в итоге больше напомнили последствия семейного насилия.

"Макияж был вдохновлен авангардистскими креативщиками довоенной эпохи, хотя темные круги вокруг глаз некоторых моделей выглядели скорее бойцовскими, чем художественными", – отметили в своей публикации о показе Vogue Runway.

В частности, в сети многие пользователи отметили, что такой трюк похож на попытку сделать насилие романтичным и гламурным. В сообществе ideservecouture написали, что бренду, вдохновляясь прошлым, стоило бы подумать о настоящем и том, как современный человек воспримет женщину с синяком на лице.

Аудитория инстаграма даже призвала уволить визажиста.

Романтизация насилия на показе Chanel / Фото с инстаграма @ideservecouture

Романтизация насилия на показе Chanel / Фото с инстаграма @ideservecouture

Романтизация насилия на показе Chanel / Фото с инстаграма @ideservecouture

Реакция пользователей

"Мне очень неудобно от этой презентации. К сожалению, она выглядит так, будто испытала определенную форму насилия";

"Это обидно для меня, как для женщины, которая пережила домашнее насилие";

"Chanel, как вам не стыдно? Пока миллионы женщин борются с домашним насилием во всем мире, вы пытаетесь гламуризировать это?";

"Вы решили сделать насилие модным?";

"Очень депрессивно и грустно";

"Как, черт возьми, никто в отделе макияжа не сказал: Эй, да это же выглядит так, будто ее избили?".

Напомним, что недавно по случаю 100-летия фирменного аромата Chanel, бренд выпустил первый адвент-календарь, который стоил 825 долларов США. Набор "таинственных сюрпризов" вызвал настоящий скандал в соцсетях, ведь покупатели за такую ​​цену не ожидали найти там наклейки и пустые подарочные мешочки.