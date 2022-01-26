Тесса Томпсон тепер нове обличчя Armani Beauty. Зірка вже встигла взяти участь у зйомці для бренда.
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Акторка Тесса Томпсон стала амбасадоркою Armani Beauty
На офіційній інстаграм-сторінці Armani Beauty опублікували ніжні та стильні фото Тесси Томпсон. Також у публікації додали коментар акторки щодо її нової ролі в індустрії краси.
Наше розуміння того, що можна вважати прекрасним, змінюється, оскільки сьогодні відбувається серйозне культурне зрушення в бік інклюзивності. В Armani Beauty мені особливо подобається те, що бренд надихає кожну жінку бути собою і відчувати себе на висоті,
– поділилася своїми думками Тесса Томпсон.
Тесса Томпсон у зйомці для Armani Beauty / Фото з інстаграму акторки
"Моє бачення краси поширюється абсолютно на всіх жінок, оскільки моє головне прагнення – підкреслити індивідуальність і характер кожної з нас. Тесса Томпсон підкорила мене своєю блискучою енергією, якою вона буквально світиться зсередини, і своїм внутрішнім спокоєм, яке відображається у кожному її жесті. Я щасливий, що мені випала можливість співпрацювати з цією дивовижною акторкою, яка стала втіленням ще однієї грані жіночності за версією Armani Beauty", – розповів про нову амбасадорку Джорджо Армані, італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів, очільник дому моди Giorgio Armani.
Розкішна Тесса Томпсон / Фото Armani Beauty
Наразі відомо, що Тесса візьме участь одразу в 2 рекламних компаніях, над якими буде працювати шведський фотограф Мікаель Янссон. Одна з них – реклама тонального крему Luminous Silk, який є першим б’юті-засобом Armani Beauty, де знайшла відображення філософія Джорджо Армані – прагнення підкреслити натуральну красу і зробити колір обличчя бездоганним. А інші – стійкої помади для губ зі сатиновим фінішем Lip Power, яка володіє зволожувальними властивостями без втрати якості й передавання кольору.
Що відомо про Тессу Томпсон
- Акторка, продюсерка і музикантка, яка народилася в 1983 році у Лос-Анджелесі, Каліфорнія.
- Лауреатка премій BAFTA, Gotham Independent Film Awards і багатьох інших.
- Зірка відома своїми ролями у серіалах "Вероніка Марс", "Світ Дикого Заходу", у фільмах "Крід: Спадок Роккі Бальбоа", "Кохання Сильвії", в екшенах Тайки Вайтіті "Тор: Кохання і грім", "Тор: Раґнарок".
- Нещодавно підписала контракт з Armani Beauty, ставши однією з представниць бренда.