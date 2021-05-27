"Голе" обличчя, кольорові стрілки, червона помада: головні б'юті-тренди літа 2021

Влітку цього року серед головних б'юті-трендів можна буде побачити неочікувані стилі у мейк-апі та укладки, які раніше не вважали модними. Якщо у 2021 найбільш популярними будуть експерименти у макіяжі очей, то зі зачісками все набагато простіше.

Експерти в індустрії краси переконані, що пандемія значною мірою вплинула на появу нових трендів. Наприклад, тепер головний акцент у макіяжі треба робити на очі, а в зачісках – на натуральність.

Більше про тренди: Мінімум догляду і часу на укладку: модні зачіски, які будуть домінувати у 2021

Головні б'юті-тренди літа 2021

Червона помада

Цьому б'юті-тренду не загрожують ні пандемія, ні інші зміни в індустрії краси, адже червона помада ще з часів Мерилін Монро не втрачає своєї актуальності. Вибирайте свій ідеальний червоний відтінок і насолоджуйтеся своїм спокусливим виглядом. Експериментуйте з кольорами сексуальної вишні, насиченим кораловим чи грайливим червоногарячим кольором, як у Лоліти.

Кольорові стрілки

Макіяж очей дивує трендом на шик, блиск і яскравість. Щоб зробити красивий акцент на погляді, то спробуйте новий тренд і намалюйте на повіках виразні кольорові стрілки замість класичних чорних. Найбільш вдалий вигляд у мейк-апі матимуть рожеві, блакитні або золотисті відтінки.

Недбалі укладки

Влітку 2021 гладенькі і рівні пасма не будуть в моді, а також ідеально закручені локони і масивні зачіски. Їх замінять такі hair-тенденції: ледь скуйовджені укладки, які нагадають незчесане волосся зранку. Проте важливо зберегти межу між легкою недбалістю і видимою неакуратністю.

Рожеві щічки

Якщо в минулому сезоні популярністю користувалися бронзові рум'яна, то цього літа слід звернути увагу на ніжні романтичні відтінки косметичного продукту. Рум'яна можна носити на щоки так, аби їх було добре помітно, або витримати природний ефект.

Аксесуари для волосся

2021 приємно вразив поверненням в моду різних аксесуарів для волосся. Серед них: затискачі-метелики, гребінчики, шпильки з кнопками, шпильки з літерами й оксамитові гумки. Таким чином можна легко і стильно урізноманітнити буденну зачіску.

Коси

Ще один тренд з минулої епохи, який буде неймовірно модним влітку. Аби створити зачіску, достатньо заплести 2 косички на розпущеному пухнастому волоссі. Інтерпретуйте зачіску на свій смак: гладенькі та щільні "коси школярки", милі дитячі косички, закручені в бублик, ефектні "дракончики" або 2 тонкі косички у поєднанні з розпущеними пасмами у стилі колишніх хіпі.

"Голий" макіяж

Візуальна відсутність макіяжу – б'юті-тренд літа 2021. Не варто комплексувати можливими недоліками на шкірі, адже у цьому році вся індустрія краси сприятиме їхньому сприйняттю. Проте тонкий шар CC-крему не завадить, а, навпаки, допоможе захисти шкіру від забруднення.