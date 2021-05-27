"Голое" лицо, цветные стрелки, красная помада: главные бьюти-тренды лета 2021

Летом этого года среди главных бьюти-трендов можно будет увидеть неожиданные стили в мейк-апе и укладки, которые раньше не считали модными. Если в 2021 наиболее популярными будут эксперименты в макияже глаз, то с прическами все намного проще.

Эксперты в индустрии красоты убеждены, что пандемия в значительной степени повлияла на появление новых трендов. Например, теперь главный акцент в макияже надо делать на глаза, а в прическах – на натуральность.

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Главные бьюти-тренды лета 2021

Красная помада

Этому бьюти-тренду не грозят ни пандемия, ни другие изменения в индустрии красоты, ведь красная помада еще со времен Мэрилин Монро не теряет своей актуальности. Выбирайте свой идеальный красный оттенок и наслаждайтесь своим соблазнительным видом. Экспериментируйте с цветами сексуальной вишни, насыщенным коралловым или игривым красноногорячим цветом, как у Лолиты.

Цветные стрелки

Макияж глаз удивляет трендом на шик, блеск и яркость. Чтобы сделать красивый акцент на взгляде, попробуйте новый тренд и нарисуйте на веках выразительные цветные стрелки вместо классических черных. Наиболее удачный вид у мейк-апа будут иметь розовые, голубые или золотистые оттенки.

Небрежные укладки

Летом 2021 года гладкие и ровные пряди не будут в моде, а также идеально закрученные локоны и массивные прически. Их заменят следующие hair-тенденции: едва взъерошенные укладки, которые напомнят нечесаные волосы утром. Однако важно сохранить границу между легкой небрежностью и видимой неаккуратностью.

Розовые щечки

Если в прошлом сезоне популярностью пользовались бронзовые румяна, то этим летом следует обратить внимание на нежные романтические оттенки косметического продукта. Румяну можно носить на щеки так, чтобы их было хорошо заметно, или выдержать естественный эффект.

Аксессуары для волос

2021 приятно поразил возвращением в моду различных аксессуаров для волос. Среди них: зажимы-бабочки, гребешочки, шпильки с кнопками, заколки с буквами и бархатные резинки. Таким образом можно легко и стильно разнообразить будничную прическу.

Косы

Еще один тренд из ушедшей эпохи, который будет невероятно модным летом. Чтобы создать прическу, достаточно заплести 2 косички на распущенные пушистых волосах. Интерпретируйте прическу на свой вкус: гладкие и плотные "косы школьницы", милые детские косички, закрученные в баранку, эффектные "дракончики" или 2 тонкие косички в сочетании с распущенными прядями в стиле бывших хиппи.

"Голый" макияж

Визуальная отсутствие макияжа – бьюти-тренд лета 2021. Не стоит комплексовать возможными недостатками на коже, ведь в этом году вся индустрия красоты способствовать их восприятию. Однако тонкий слой CC-крема не помешает, а, наоборот, поможет защитить кожу от загрязнения.