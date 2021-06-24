Відомий візажист Пітер Філіпс знає, які прийоми в макіяжі будуть в тренді влітку 2021. Він радить звернути увагу на мейк-ап моделей на показі Dior Cruise 2022, який складався з 2 частин. У моделей був один образ в нейтральних відтінках, який потім доповнювали абстрактними деталями. Майстер макіяжу Dior продемонстрував, як можна зробити мейк-ап на кожен день, а потім додати йому вечірньої яскравості за допомогою перлів.

Більше про красу: Макіяж і зачіска грецької богині: як повторити красивий б'юті-образ Ані Тейлор-Джой

Головні тренди в макіяжі на літо 2021

Сяйливий і "дорогий" вигляд шкіри

Для цього необхідно правильно починати макіяж – зі зволоження. Пітер Філіпс підготував шкіру моделей за допомогою сироватки, аби дерми почала сяяти ще до нанесення косметики. Потім візажист додав тональну основу Dior Backstage. Аби зберегти природний ефект на обличчі, тональний засіб не повинен повністю покривати шкіру.

Золото – хіт сезону

Щоб створити модний макіяж, потрібно використати у ньому найпопулярніший літній відтінок – золотий. Спробуйте нанести золоті тіні і хайлайтер з ефектом переливання. Перевага мейк-апу в золотих відтінках у тому, що він личить абсолютно всім і має особливо красивий вигляд на сонці. Звабливі тони на обличчі доповнять ваш образ неймовірною природністю і витонченістю.

Сяйво, але не жирний блиск

Для створення літнього макіяжу не потрібно використовувати надто багато засобів. Аби отримати в результаті легке сяйво, наче від сонця, потрібно наносити декоративну косметику максимально тонкими шарами: капля праймера, трішки тональної основи, поверх – кремовий або сухий хайлайтер.

Тіні влітку також повинні бути

Спеціально для показу Dior Cruise 2022 бренд випустив лімітовану палетку тіней в нейтральних пісочних відтінках. Пітер Філіпс наносив темно-бежевий відтінок моделям вздовж лінії росту вій, аби досягти ефекту тіні чи ледь помітної розтушованої стрілки. Потім золотим відтінком візажист покривав всю рухому повіку, а найсвітліший використовував для внутрішніх кутиків очей замість хайлайтера.

Символізм у макіяжі

Наприклад, круїзна колекція Dior натхненна грецькими скульптурами, білим кольором і навіть спортивними елементами. Саме тому обличчя моделей прикрашали крихітні перла у внутрішніх кутиках очей, а камені – у зовнішніх. Таким чином візажисти хотіли додати символізму звичному макіяжу, зробити своєрідний амулет, який приноситиме удачу. Б’юті-прийом стане ще одним трендом у літньому мейк-апі.

Сяяння в кутиках очей

Якщо раніше в моді були затемнені тінями внутрішні кутики очей, то тепер слід робити навпаки – додавати світлі сяйливі відтінки. Пітер Філіпс для цього використовує пензель або аплікатор з палетки тіней, але також можна застосувати подушечки пальців. Б’юті-лайфхак дозволить висвітлити очі, візуально відкрити погляд.

Водостійка туш замість класичної

Зірковий візажист Філіпс зазначає: "В макіяжі моделей я використовував саме водостійку версію туші, яка підкручує вії. По-перше, в Афінах доволі жарко, важливо, щоб макіяж тримався стійко. По-друге, водостійка формула краще тримає вигин вій, якщо попередньо підкрутити їх керлером".

Проте додамо, що користуватися водостійкою тушшю щодня не можна, бо вона потовщує вії, важче змивається, що може спричинити ламкість і випадіння волосин.

Блиск під маскою

Маски стали звичним атрибутом повсякденного образу. Якщо ви захочете протягом дня мати звабливий сяйливий ефект на губах, то користуйтеся бальзамами або рідкими помадами. Існує більше ймовірність, що вони не струться під маскою.