Наталі Елені, візажистка Dior Makeup, яка створила Ані неймовірний б'юті-образ, поділилася секретами мейк-апу в стилі грецької богині. Аби look був довершеним, знаменита красуня доповнила його манікюром в синьо-білих відтінках та золотими прикрасами, а також додала в косу золотистий аксесуар.
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Як зробити макіяж Ані Тейлор-Джой у стилі грецької богині
- Насамперед візажистка нанесла хайлайтер Dior Flash Luminizer на вилиці, під очі та інші ділянки обличчя Ані, які виступають. Таким чином Наталі надала обличчю красивого рельєфу і скульптурності.
- Щічки відомої акторки освіжили рум'яна Dior Rouge Blush 361 Rose Baiser, а на її вилицях були тіні Mono Couleur Couture 006 Pearl Star, щоб створити ефект ніжного сяйва перлів.
- Для макіяжу очей візажистка використовувала одразу 3 відтінки тіней Mono Couleur Couture: сріблясто-сірий, блакитний і сірий, а вії намалювала чорної тушшю Diorshow.
- Губи Ані б'юті-майстриня підкреслила стійкою рідкою помадою Rouge Dior Forever Liquid рожево-бежевого відтінку, а потім трішки додала коралового Dior Addict Lip Glow, аби у результаті отримати звабливий блиск по центру губ.