25-річна акторка та модель Аня Тейлор-Джой, зірка популярного мінісеріалу "Хід королеви", вражає прихильників не лише бездоганними сукнями та стильними поєднаннями різних елементів одягу, але й красивими зачісками і макіяжем. Нещодавно зірка показала ефектний б'юті-образ на показі круїзної колекції Dior. Такий мейк-ап та укладку, як у грецької богині, зможе повторити кожна дівчина.