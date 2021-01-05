Головні стрижки 2021: варіанти, як модно стригтися в цьому році
У 2021 модними будуть багато стрижок у вдосконалених версіях, які користувалися популярністю в минулому році. Якщо ви шукаєте трендову стрижку, то спробуйте французький боб, експерименти з чубчиком і не тільки.
Зміни іміджу необхідні для того, аби завжди залишатися модною. Якщо останні б’юті-тренди для вас мають значення, то варто дізнатися, які стрижки будуть популярними у 2021. Vogue назвав 5 головних варіантів.
Вам буде цікаво: Нестрашно помилитися: 4 відтінки волосся, які личать усім
Модні стрижки 2021
Природна стрижка, яка не вимагає особливих зусиль для укладання
Класичний недбалий боб у стилі 1990-х
Стрижка з глибоким бічним проділом
Зачіска у стилі волосся русалки на прикладі Кім Кардашян
Невибаглива зачіска: відрослий чубчик замість класичного варіанту
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter