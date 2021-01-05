Главные стрижки 2021: варианты, как модно стричься в этом году
В 2021 модными будут многие стрижки в усовершенствованных версиях, которые пользовались популярностью в прошлом году. Если вы ищете трендовую стрижку, то попробуйте французский боб, эксперименты с челкой и не только.
Изменения имиджа необходимы для того, чтобы всегда оставаться модной. Если последние бьюти-тренды для вас имеют значение, то стоит узнать, какие стрижки будут популярными в 2021. Vogue назвал 5 главных вариантов.
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Модные стрижки 2021
Естественная стрижка, которая не требует особых усилий для укладки
Классический небрежный боб в стиле 1990-х
Стрижка с глубоким боковым пробором
Прическа в стиле волос русалки на примере Ким Кардашян
Неприхотливая прическа: отросшая челка вместо классического варианта
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