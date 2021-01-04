Нестрашно помилитися: 4 відтінки волосся, які личать усім
Якщо ви прагнете змінити колір волосся, але не знаєте, чи новий вам личитиме, то вам буде корисно дізнатися про ті відтінки для фарбування, які підходять абсолютно усім. Hair-експерти назвали 4 універсальних відтінки, з якими неможливо помилитися.
Ріта Хазан – зіркова hair-стилістка та колористка розповіла про 4 відтінки для фарбування волосся, з якими будь-який образ виглядатиме красиво та гармонійно, незалежно від вашого тону шкіри чи улюблених кольорів в одязі, пише Cosmopolitan.
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Відтінки волосся, які личать усім
Універсальний шоколадно-коричневий
Базовий темно-русявий зі золотими відблисками
Медовий "блонд", який легко поєднати з будь-яким стилем
Найбільш натуральний зі всіх відтінків волосся – природний русявий
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