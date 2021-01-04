Якщо ви прагнете змінити колір волосся, але не знаєте, чи новий вам личитиме, то вам буде корисно дізнатися про ті відтінки для фарбування, які підходять абсолютно усім. Hair-експерти назвали 4 універсальних відтінки, з якими неможливо помилитися.