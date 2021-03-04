Грайлива зачіска на 8 березня: низький хвіст, який підкорив подіуми у 2021

Стильний та оригінальний варіант низького хвоста – головний hair-тренд 2021, який підкорив глядачів модних показів. Адже ця зачіска доповнювала бездоганні б’юті-образи моделей на Тижні моди у Нью-Йорку. Міжнародний жіночий день – ідеальна нагода, щоб повторити грайливу зачіску і продемонструвати її друзям на святковій вечірці.

Хвіст із кульками – універсальний і в той же час небанальний варіант зачіски. А також – практичний: волосся добре зафіксоване, пасма не заважають. Жюстін Маржан, hair-стилістка, яка вигадала такий спосіб оформлення хвоста, зазначає, що ним можна доповнювати як святкові, так і повсякденні образи.

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Мінімальна довжина волосся для хвоста з кульками має бути нижче плечей. А саме: від лопаток до пояса. Для зачіски краще підходять стрижки однієї довжини, хоча вона також може допомогти замаскувати каскадний зріз чи стрижку драбинкою. На її створення вам знадобиться не більше 10 хвилин, лак для волосся та спеціальні гумки.

Як зробити хвіст з кульками на 8 березня

Розпиліть лак по всій довжині волосся.

Скористайтеся спеціальною щіткою чи гребінцем, щоб розчесати локони та зібрати їх у хвіст бажаної висоти.



Як зробити низький хвіст з кульками / Фото з інстаграму @tresemme.ukraine

Тепер лайфхак: аби прибрати дрібні волосинки, зробити лінію росту волосся охайнішою, а хвіст гладким, нанесіть лак на зубну щітку і пройдіться нею по необхідних волосинках.

Переходіть до створення кульок. Насамперед розпушіть основу хвоста і зафіксуйте лаком. Потім начешіть трішки волосся біля основи, скуйовдіть і зав’язуйте цю частину гумкою. Додайте пальцями кульці бажаної фактури, а потім пригладьте волосся ззовні.

Зав’язуйте інші кульки на відстані 5 – 7 сантиметрів одна від одної по всій довжині хвоста, фіксуючи їх гумками і лаком.

Коли зачіска буде головою, ще раз розпиліть на неї лак, щоб короткі волосини не псували загального вигляду.

З таким хвостом можна йти в офіс на роботу, у ресторан з коханим чи на зустріч з подругою. Для ділового образу використовуйте гумки стриманих відтінків, а для повсякденного життя можна вдосконалити хвіст яскравими аксесуарами для волосся чи навіть зробити 2 хвостики.