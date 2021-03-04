Грайлива зачіска на 8 березня: низький хвіст, який підкорив подіуми у 2021

Джерело:Elle
Стильний та оригінальний варіант низького хвоста – головний hair-тренд 2021, який підкорив глядачів модних показів. Адже ця зачіска доповнювала бездоганні б’юті-образи моделей на Тижні моди у Нью-Йорку. Міжнародний жіночий день – ідеальна нагода, щоб повторити грайливу зачіску і продемонструвати її друзям на святковій вечірці.
Хвіст із кульками – універсальний і в той же час небанальний варіант зачіски. А також – практичний: волосся добре зафіксоване, пасма не заважають. Жюстін Маржан, hair-стилістка, яка вигадала такий спосіб оформлення хвоста, зазначає, що ним можна доповнювати як святкові, так і повсякденні образи.
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Мінімальна довжина волосся для хвоста з кульками має бути нижче плечей. А саме: від лопаток до пояса. Для зачіски краще підходять стрижки однієї довжини, хоча вона також може допомогти замаскувати каскадний зріз чи стрижку драбинкою. На її створення вам знадобиться не більше 10 хвилин, лак для волосся та спеціальні гумки.
Як зробити низький хвіст з кульками / Фото з інстаграму @tresemme.ukraine
З таким хвостом можна йти в офіс на роботу, у ресторан з коханим чи на зустріч з подругою. Для ділового образу використовуйте гумки стриманих відтінків, а для повсякденного життя можна вдосконалити хвіст яскравими аксесуарами для волосся чи навіть зробити 2 хвостики.