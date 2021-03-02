Манікюр на 8 березня: яскраві ідеї від зірок
Коли наступила весна, знаменитості почали змінювати свої нейтральні та темні нейл-дизайни на яскравий і трендовий манікюр. Наприклад, Леся Нікітюк зробила райдужний френч, а Кайлі Дженнер – ефектний арт. Схожі зіркові ідеї для манікюру можуть стати вдалим вибором на 8 березня.
Джерело:24 канал
Манікюр на 8 березня необов’язково повинен бути у пастельних відтінках та з квіточками. Спробуйте щось нове для свого б’юті-образу, аби підняти собі настрій та мати стильний вигляд.
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Ідеї для манікюру на 8 березня від знаменитостей
Яскравий кольоровий френч від Лесі Нікітюк
Чарівні малюнки на нігтях Кайлі Дженнер
Класичний мінімалізм від Насті Каменських
Спокусливий червоний, як у Наталі Могилевської
Комбінація 2 трендових кольорів від Бейонсе
Неонове покриття для сміливих на прикладі стилю Біллі Айліш та Анни Трінчер
Квітковий нейл-дизайн на 8 березня від Дуа Ліпи
Ромашки на нігтях Гейлі Бібер
Креативний нейл-арт на прикладі Демі Ловато
Гарячий манікюр від MamaRika
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