Густий чубчик повернувся: Кайя Гербер і Джіджі Хадід зробили трендовий експеримент – модні фото

Головні трендсеттерки та моделі Кайя Гербер і Джіджі Хадід мають вагомий вплив на індустрію краси і моди. Раніше Джіджі увірвалася на подіуми з волоссям кольору міді, який згодом намагалися повторити модниці зі всього світу. Тепер зірка гучно заявили про повернення актуальності густого і рваного чубчика.

Знамениті красуні продовжують експериментувати. Вони надихнулися французьким стилем. Якщо у Джіджі це може бути перука, то Кайя точно відрізала частинку свого волосся і недарма, бо має неймовірно ефектний вигляд.

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Ідеальний чубчик, який личить усім: показують Кайя Гербер і Джіджі Хадід

Нещодавно модель і молода матуся Джіджі Хадід опублікувала фото в інстаграмі з новим іміджем. Таким чином вона приєдналася до моделі Каї Гербер, яка раніше дебютувала з чубчиком у французькому стилі на щорічній церемонії вручення InStyle Awards.



Кайя Гербер ефектно оновила імідж / Фото з інстаграму моделі

Оновлений темно-мідний колір волосся довгий чубчик до вій дуже личить Джіджі. Така зачіска увиразнює її світло-блакитні очі, а риси обличчя Каї робить більш чіткими і виразними.

Джіджі поєднала густий чубчик з з nude-макіяжем губ у стилі 90-х, контур яких обведений темнішим олівцем для губ, білим жилетом і штанами від H&M. Цікаво, що чимало знаменитостей взялися оцінювати нову зачіску моделі. Від Джонатана Ван Несса, який сказав, що він "одержимий", до Гелени Крістенсен, що прокоментувала зачіску безліччю сердечок-емоджі.

Густий і довгий чубчик Джіджі став хітом. Її останні зміна іміджу спричинила активне обговорення у соцмережах, тому незабаром такий акцент намагатимуться повторити усі. Якщо ви не готові наважуватися на кардинальне перевтілення, то скористайтеся накладними пасмами, що імітують чубчик.



Стильна зачіска від Джіджі Хадід / Фото з інстаграму моделі



Ідея для вкладання волосся / Фото з інстаграму Джіджі Хадід



Стильний чубчик / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Перш ніж робити чубчик, подумайте, чи ви готові витрачати додатковий час на його укладання. Адже згодом зачіска втратить той вигляд, що був одразу після відвідування перукаря. Після вашого рішення слід зробити наступний крок – вибрати чубчик, на який ви готові зробити ставку: класичний прямий, короткий, чубчик-шторку, рваний, який нещодавно повторила Кайя Гербер. Проте трендсеттерки доводять, що у наступному сезоні трендовими буде густий і рваний чубчик.