Голлівудська зірка, яка стала найбільш відомою за фільмами Disney, любить експериментувати зі зачісками і макіяжем. Перед сезоном новорічних корпоративів і вечірок 3 прості, швидкі й ефектні укладки від Ванесси Хадженс знадобляться кожній жінці, яка прагне виглядати красиво і не витрачати на створення образу багато часу.

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Швидко і стильно: 3 експресукладки від Ванесси Хадженс

Укладка із гладенькими пасмами і косим проділом

Над цією елегантною укладкою для акторки працював її улюблений зірковий hair-стиліст Даніель Пріяно. Аби власноруч створити ефект гладкості на волоссі, вам знадобиться гель, щоб зафіксувати пасма, а потім скористайтеся спеціальною праскою, щоб красиво підкрутити назовні кінчики шевелюри.

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Високий пучок та вільні пасма біля обличчя

Пучок – це одна із найбільш трендових зачісок останніх років. Ванесса Хадженс продемонструвала її цікаву й модну інтерпретацію. Для створення укладки необхідно зачесати волосся назад, зібрати у високий пучок, зафіксувати його шпильками, а потім заховати їх під красивою стрічкою. Тепер слід використати тонкий гребінець, щоб випустити пасма біля обличчя. Перетворіть їх на розкішні локони за допомогою конусною плойки.

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Beach waves

Варіант вкладання волосся підійде як на вечірку, так і для офісних буднів. Насамперед вимийте волосся, висушіть його лише на 70 відсотків, нанесіть трішки текстурувального спрею, поділіть шевелюру на рівні частини і заплетіть 2 коси на ніч. Зранку розпустіть локони, скуйовдіть їх пальцями. Якщо буде така необхідність, то додайте ще засобу для текстури.

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