Таким чином вона викликала ностальгію за цим б'юті-трендом, що знову в моді. З цієї нагоди варто пригадати, який мейк-ап робили популярні зірки з нюдовою помадою ще наприкінці ХХ століття.

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Як знаменитості носили нюдові помади в 1990-х

Своїм кадром у соціальній мережі Вікторія Бекхем не лише привернула увагу до нової колекції косметики Victoria Beckham Beauty та нагадала про улюблений б'юті-трюк Posh Spice. У 1990-х нюдову помаду носили як звичайні жінки, так і селебріті.



Вікторія Бекхем з нюдовою помадою / Фото з інстаграму

У той час помада природного відтінку була на піку популярності. Хіт дозволяв жінкам вибирати між глянсовими, матовими та блискучими фактурами. Найбільш трендовими були відтінки, наближені до коричневої гами, що змогли б ідеально доповнити повсякденний макіяж.

Серед відомих красунь, яким полюбилася нюдова помада, не лише Вікторія Бекхем, але й Анджеліна Джолі, Дрю Беррімор, Вітні Г'юстон та інші. Їхні б'юті-образи надихають і собі повторити схожий модний макіяж.



Макіяж з нюдовою помадою на Вітні Г'юстон / Фото Pinterest



Елізабет Герлі носила нюдову помаду / Фото Pinterest



Неймовірний макіяж Анджеліни Джолі у 1990-х / Фото Pinterest



Aaliyah з нюдовою помадою / Фото Pinterest



Нюдова помада на Крісті Тарлінгтон, Наомі Кемпбелл і Кейт Мосс / Фото Pinterest



Мерая Кері обирала нюдову помаду / Фото Pinterest



Мадонна з нюдовими губами / Фото Pinterest



Красивий мейк-ап Геллі Беррі / Фото Pinterest



Щаслива Дрю Беррімор з нюдовою помадою / Фото Pinterest



Нюдова помада прикрашає губи Дженніфер Лопес / Фото Pinterest