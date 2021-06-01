"Блонд" спробували вже такі світові селебріті-брюнетки, як Селена Гомес, Біллі Айліш та Емілі Ратажковскі. Аби зберегти біляве волосся в ідеальному стані, скористайтеся секретами відомих колористів.
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Літній догляд за "блондом"
- Захист волосся від сонця – це головне. Крістоф Робін, колорист, який працює з волоссям Катрін Деньов, Тільди Суінтон, Кайлі Міноуг та інших зірок, радить: "Завжди наносіть рослинну олію на волосся перед купанням або виходом на сонце. Вона захистить колір і глибоко живитиме волосся. Колись я створив зволожувальну олію з лавандою спеціально для захисту фарбованого волосся. Вона містить SPF-6, який захистить ваш колір від мідного або жовтого відтінку і зробить волосся менш пористим. Якщо ваше волосся має неприємний зелений пігмент, розімніть 2 аспірини і додайте до свого шампуню. Звичайний аспірин містить саліцилову кислоту, яка зазвичай використовується для вмивання обличчя. На волоссі вона протидіє лужності хлору, тому швидко і легко нейтралізує зелений колір".
- Знайдіть свій ідеальний шампунь. "Незалежно від того, чи ви фарбована білявка, чи натуральна, важливо обрати якісний миючий засіб для волосся. До того ж важливо не мити волосся щодня, навіть якщо відчуваєте, що корені забруднилися. Вам допоможе сухий шампунь! Тому що щоденний може забрати багато вологи з волосся. Вибирайте догляд на основі олій – вони ще більше живлять волосся. Перед миттям не забувайте розчісувати пасма", – ділиться б'юті-секретами Марі Робінсон, яка часто фарбує шевелюру Дженніфер Лоуренс, Емми Стоун і Дакоти Джонсон.
- Не ігноруйте маски. Алекс Браунсел, колористка Гаррі Стайлз та багатьох подіумних моделей, каже: "Щоб уникнути пошкодження – робіть процедури для волосся до і після миття. Адже ультрафіолетові промені, вода з басейну позбавляють його вологи і призводять до сухості. Робіть живильну маску після миття хоча би раз на тиждень. Також корисно робити олійні маски, до прикладу, кокосову перед миттям голови. Роблячи маску, не закріплюйте волосся резинкою. Краще загорніть його у шовковий рушник".
- Намагайтеся не використовувати стайлінгові засоби, коли це можливо. "Білявка варто інвестувати у своє волосся. 1 із важливих аспектів – рушники. Раджу придбати шовковий варіант. Волосся у білявок особливо тендітне, тож шовк не пошкодить його. Також уникайте стайлінгу, коли це можливо. Якщо після миття ваше волосся може висохнути самостійно, дозвольте це йому", – поділився порадою голлівудський колорист Каді Лі.