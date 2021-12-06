Американський репер створив першу власну лінійку лаків для нігтів. Він назвав свій б'юті-бренд UN/DN LAQR. А 4 грудня Колсон Бейкер, відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly, презентував продукцію на спеціальному заході, який відбувся у Лос-Анджелесі.

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Machine Gun Kelly запустив бренд лаків для нігтів

Бойфренд голлівудської акторки тепер матиме косметичний бренд, який спеціалізуватиметься на виробництві та продажі лаків для нігтів. Вже з 2 грудня на офіційному сайті UN/DN LAQR можна придбати 1 з 10 відтінків лаків окремо або скласти сети з кількох засобів для манікюру. Доступні набори з 3 продуктів, а також 6 лаків у комплекті з двома пензликами. Ціни на лаки стартують від 18 доларів, набір зі 6 лаків може сягати 86 доларів.



Лаки для нігтів від хлопця Меган Фокс / Фото з інстаграму UN/DN LAQR



Набір лаків для покриття нігтів / Фото з інстаграму UN/DN LAQR

Бренд представляє продукцію у різних універсальних відтінках. Наприклад, білий і чорний, та більш яскраві: насичений рожевий, зелений – і лаки з глітером. Репер вважає, що манікюр не повинен бути ідеальним, а просто має доповнювати образ для кожного, хто бажає фарбувати нігті.

Відомо, що на створення лінійки лаків для нігтів Machine Gun Kelly надихнув Купідон. "Багато чоловіків у грецькій міфології були воїнами, солдатами або богами, які використовували свою силу. А ще був Купідон, який був поетичним і красивим. Цікаво, як би виглядав світ Купідонів замість людей, які поширюють думки щодо того, яким має бути "чоловік". Сила приходить у тому, як ти дотримуєшся свого слова, а не в тому, що буквально можеш робити своїми руками. Це мистецтво", – прокоментував засновник UN/DN LAQR.

На презентації б'юті-лінійки Колсона Бейкера підтримувала його кохана Меган Фокс, яка одягла чорний подовжений блейзер, пікантно підкресливши декольте за допомогою аксесуарів на грудях. Дівчина також обрала манікюр рожевого кольору, вона була в босоніжках зі зав'язками, у руці тримала незвичайну металеву сумку на ремінці-ланцюжку, її темне волосся було розпущене, а на губах красувалася насичена темно-бордова помада. Щодо репера, то він з'явився перед камерами у чорному блискучому костюмі, із рожевим покриттям на нігтях та з численними прикрасами, що є важливою складовою його сценічних і повсякденних образів. Також захід відвідала Авріл Лавін, з якою Колсон, ймовірно, товаришує.

Я не люблю обмежуватися лише одягом, коли мова йде про самовираження. Лак для нігтів – це також спосіб виразити свою індивідуальність, сьогодні я з його допомогою можу сказати щось одне, завтра – інше. Змінюючи колір нігтів, я наче ділюся своїми думками, і в кожного відтінку є свій настрій,

– розповів Machine Gun Kelly.



Machine Gun Kelly та Меган Фокс на б'юті-презентації / Фото з інстаграму акторки



Рожевий парний манікюр зірок / Фото з інстаграму Меган Фокс

Нагадаємо, що раніше сам Колсон неодноразово фарбував свої нігті, нарощував і прикрашав їх різним декором, зокрема ланцюжками. Таким чином знаменитий виконавець спричиняв справжній фурор на червоних доріжках.