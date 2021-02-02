Хто найбільше заробив на косметиці у 2020 році: рейтинг зіркових б'юті-брендів

Для світових знаменитостей власний б'юті-бренд не лише спосіб популяризувати свою творчість та відповідати певному статусу в суспільстві, але й варіант непоганого заробітку. Рейтинг найуспішніших косметичних брендів дозволяє у цьому переконатися. У топ-10 увійшли Ріанна, Леді Гага, Вікторія Бекхем і не тільки.

Джерело: Yahoo Life

Маркетингова компанія Tribe Dynamics опублікувала рейтинг популярних косметичних селебріті-брендів, які у 2020 році найбільше заробили. Орієнтовний прибуток компаній визначали за кількістю згадок бренду його споживачами в соціальних мережах і медіа (earned media value).

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Рейтинг найпопулярніших зіркових б’юті-брендів 2020 року

Брендів, які належать знаменитим особистостям, стає дедалі більше на ринку краси. Особливу популярність вони отримують завдяки соціальним мережам. За даними Tribe Dynamics, у 2020 році найуспішнішими були б'юті-бренди Fenty Beauty Ріанни та Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер. Не дивлячись на те, скільки з’явилося нових косметичних представників і продуктів, згадані компанії очолюють список тих, які заробили найбільше впродовж минулого року.

Варто зазначити, що переможна стратегія брендів не пов’язана лише зі силою імені зірок.

Бренди знаменитостей, які дійсно добре працюють, перевершують своїх знаменитостей-засновників, бо вони дають людям більше, ніж просто визнання і гламур,

– пояснює Бріт МакКорквадейл, віцепрезидентка відділу фінансів Tribe.

Бріт МакКорквадейл наголошує, що важливо, аби за брендами стояла певна філософія, щось більше, ніж просто продукція, яку вони випускають. Експерти в індустрії краси вважають, що це значно впливає на цінність компанії.



Успішні зіркові б'юті-бренди 2020 / Фото з інстаграму Fenty Beauty

Наприклад, прихильники Fenty Beauty зазначають, що їм імпонує асортимент косметичної продукції для різних жінок, Rare Beauty люблять за пропаганду психічного здоров'я Селеною Гомес, Haus Laboratories Леді Гаги відрізняється закликами до самовираження, а Honest Beauty – обіцянками Джесіки Альби щодо використання екологічно чистих інгредієнтів. Натомість Вікторія Бекхем поповнила десятку найкращих косметичних марок завдяки нещодавньому випуску губної помади, яка викликала справжній ажіотаж.



Хто найбільше заробив на ринку краси у 2020 / Фото з інстаграму Rare Beauty

Скільки заробили у 2020 найпопулярніші б'юті-бренди?

Fenty Beauty (Ріанна) – (555, 195, 705 доларів);

Kylie Cosmetics (Кайлі Дженнер) – (187, 859, 638 доларів);

Haus Laboratories (Леді Гага) – (141, 764, 661 доларів);

KKW Beauty (Кайлі Дженнер) – (98, 558, 293 доларів);

Rare Beauty (Селена Гомес) – (60, 024, 579 доларів);

Kylie Skin (Кайлі Дженнер) – (31, 486, 411 доларів);

Fenty Skin (Ріанна) – (25, 819, 197 доларів);

Florence by Mills (Міллі Бобі Браун) – (16, 143, 718 доларів);

Honest Beauty (Джесcіка Альба) – (14, 012, 195 доларів);