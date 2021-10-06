Ідеальна наречена, якій за 40: поради провідних hair-стилістів для весільної зачіски

21:24

Весілля – це прекрасно у будь-якому віці. Старшим нареченим інколи буває важко скласти ідеальний образ, щоб макіяж і зачіска водночас мали модний, привабливий і стриманий вигляд. Тому hair-експерти поділилися порадами, які допоможуть у виборі та створенні весільної укладки, коли вам за 40.