Идеальная невеста, которой за 40: советы ведущих hair-стилистов для свадебной прически

21:24

Свадьба – это прекрасно в любом возрасте. Старшим невестам иногда бывает трудно составить идеальный образ, чтобы макияж и прическа имели модный, и в то же время привлекательный и сдержанный вид. Поэтому hair-эксперты поделились советами, которые помогут в выборе и создании свадебной укладки, когда вам за 40.