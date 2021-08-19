Понятие "идеальные брови" не имеет конкретного определения, но чуть ли не каждая женщина хочет их иметь. Например, в 90-х в моде были тонкие брови, а в наше время на пике популярности густой и пушистый эффект. Однако улучшить внешний вид бровей можно в любом случае, если узнать несколько советов от профессионального визажиста. "Брови завершают образ – я бы дополнял их легким сиянием, небольшим количеством хайлайтера и тушью. У вас будет хороший естественный вид", – говорит Патрик Та.
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3 шага к идеальным густым бровям
- Выделите время на работу с длиной. "Мне нравится удлинять брови и поднимать кончики чуть выше линии естественного роста. Многие женщины красят брови и опускают их вниз, но стоит немного выпрямить их форму и удлинить к вискам, это поменяет лицо. Такой трюк обеспечивает более естественный вид", – объясняет Патрик Та.
Как заполнить пространство между волосками на бровях / Фото из инстаграма Патрика Та
- Зачесывайте волосины вверх. Патрик Та рассказывает, что эволюция бровей привела к популярности сверхъестественного пушистого результата. "Не так много продуктов, которые действительно могут сделать брови очень густыми, поэтому я недавно выпустил гель, чтобы облегчить этот процесс. Он обеспечивает гибкость волосков, но также прекрасно фиксирует их – они держатся весь день. У меня густые азиатские брови, которые растут вниз, и мне нужен гель, который удерживал бы волоски и создавал эффект ламинированных бровей (большой тренд в США и Великобритании). Рекомендую прижимать волоски обратной стороной кисточки, чтобы придать форму каждому, потом расчесать – брови будут пушистыми на вид, а не плоскими. Это супер: ведь когда они плоские, они не имеют такого естественного вида. Поднимая брови вверх, можно сделать их намного крупнее и гуще", – добавляет визажист.
Оформление бровей / Фото из инстаграма Патрика Та
- Измените инструменты. Звездный мастер макияжа убежден, что обладательницам негустых бровей стоит использовать маркер, который поможет сымитировать дополнительные волоски, если рисовать их линия за линией, штрих за штрихом. Таким образом удастся получить максимально натуральный результат – вид настоящих бровей. "Немного старшим я бы рекомендовал использовать помаду для бровей, потому что она лучше держится и обеспечивает надежную фиксацию в течение всего дня", – говорит Патрик Та.