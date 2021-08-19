Понятие "идеальные брови" не имеет конкретного определения, но чуть ли не каждая женщина хочет их иметь. Например, в 90-х в моде были тонкие брови, а в наше время на пике популярности густой и пушистый эффект. Однако улучшить внешний вид бровей можно в любом случае, если узнать несколько советов от профессионального визажиста. "Брови завершают образ – я бы дополнял их легким сиянием, небольшим количеством хайлайтера и тушью. У вас будет хороший естественный вид", – говорит Патрик Та.

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3 шага к идеальным густым бровям

Выделите время на работу с длиной. "Мне нравится удлинять брови и поднимать кончики чуть выше линии естественного роста. Многие женщины красят брови и опускают их вниз, но стоит немного выпрямить их форму и удлинить к вискам, это поменяет лицо. Такой трюк обеспечивает более естественный вид", – объясняет Патрик Та.



Как заполнить пространство между волосками на бровях / Фото из инстаграма Патрика Та

Зачесывайте волосины вверх. Патрик Та рассказывает, что эволюция бровей привела к популярности сверхъестественного пушистого результата. "Не так много продуктов, которые действительно могут сделать брови очень густыми, поэтому я недавно выпустил гель, чтобы облегчить этот процесс. Он обеспечивает гибкость волосков, но также прекрасно фиксирует их – они держатся весь день. У меня густые азиатские брови, которые растут вниз, и мне нужен гель, который удерживал бы волоски и создавал эффект ламинированных бровей (большой тренд в США и Великобритании). Рекомендую прижимать волоски обратной стороной кисточки, чтобы придать форму каждому, потом расчесать – брови будут пушистыми на вид, а не плоскими. Это супер: ведь когда они плоские, они не имеют такого естественного вида. Поднимая брови вверх, можно сделать их намного крупнее и гуще", – добавляет визажист.



Оформление бровей / Фото из инстаграма Патрика Та