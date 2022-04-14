Схоже відчуття в українок було 2 роки тому, коли почалась пандемія коронавірусу і всі салони краси були закриті. Тоді ж дівчата та жінки вдавались до самостійного зняття покриття та чистки нігтів. Зараз така тенденція знову повторилась, але чи не варто спробувати себе потішити напередодні свят, хто на це має змогу?

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Життя продовжується, попри все, і якщо ви у безпеці та маєте змогу допомогти українській економіці, пропонуємо кілька ідей патріотичного манікюру для ваших нігтиків. Нехай вони стануть доповненням до вашого настрою та нагадають про довоєнне щасливе життя.

Патріотичні ідеї нігтів – у синьо-жовтих кольорах



Ідеї нігтів на Великдень-2022 / Фото з інстаграму



Ідеї нігтів у патріотичних кольорах / Фото з інстаграму



Ідеї нігтів з українським прапором / Фото з інстаграму



Синьо-жовті нігті / Фото з інстаграму



Ідеї нігтів для перемоги / Фото з інстаграму



Ідея патріотичного "френчу" / Фото з інстаграму



Ідеї нігтів з патріотичним мотивом / Фото з інстаграму



Нігті з українським прапором / Фото з інстаграму



Ідеї нігтів на Великдень-2022 / Фото з інстаграму



Нігті з синьо-жовтими мотивами / Фото з інстаграму



Ідеї нігтів з білою базою / Фото з інстаграму



Ідеї нігтів на Великдень-2022 / Фото з інстаграму



Ідеї нігтів з українським прапором / Фото з інстаграму



Ідеї нігтів для перемоги / Фото з інстаграму



Ідеї нігтів з білою базою / Фото з інстаграму



Патріотичні нігті 2022 / Фото з інстаграму