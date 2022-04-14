Похожее чувство в украинок было 2 года назад, когда началась пандемия коронавируса и все салоны красоты были закрыты. Тогда же девушки и женщины прибегали к самостоятельному снятию покрытия и чистке ногтей. Сейчас такая тенденция снова повторилась, но не стоит ли попробовать себя порадовать накануне праздников, кто может это сделать?
Обратите внимание "Русский военный корабель – иди на*уй": в сети набирает популярность маникюр с легендарной фразой
Жизнь продолжается, несмотря ни на что, и если вы в безопасности и можете помочь украинской экономике, предлагаем несколько идей патриотического маникюра для ваших ноготков. Пусть они станут дополнением к вашему настроению и напомнят о довоенной счастливой жизни.
Патриотические идеи ногтей – в сине-желтых цветах
Идеи ногтей на Пасху-2022 / Фото из инстаграмма
Идеи ногтей в патриотических цветах / Фото из инстаграмма
Идеи ногтей с украинским флагом / Фото из инстаграмма
Сине-желтые ногти / Фото из инстаграмма
Идеи ногтей для победы / Фото с инстаграмма
Идея патриотического "френча" / Фото из инстаграмма
Идеи ногтей с патриотическим мотивом / Фото из инстаграмма
Ногти с украинским флагом / Фото из инстаграмма
Идеи ногтей на Пасху-2022 / Фото из инстаграмма
Ногти с сине-желтыми мотивами / Фото из инстаграмма
Идеи ногтей с белой базой / Фото из инстаграмма
Идеи ногтей на Пасху-2022 / Фото из инстаграмма
Идеи ногтей с украинским флагом / Фото из инстаграмма
Идеи ногтей для победы / Фото с инстаграмма
Идеи ногтей с белой базой / Фото из инстаграмма
Патриотические ногти 2022 / Фото из инстаграмма