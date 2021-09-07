Інстаграмний манікюр 2021: 5 трендових відтінків, які гарно виглядають на нігтях і на фото

Якщо ви хочете урізноманітнити свій профіль в інстаграмі або додати оригінальну світлину у сторіс чи просто зробити новий стильний манікюр, то дізнайтеся про трендові відтінки для покриття нігтів у 2021 році. Серед них будуть пастельні, яскраві та навіть класичний білосніжний.

Манікюр може стати ефектним доповненням аутфіту чи головним акцентом на фото. Спробуйте продемонструвати його на селфі чи трендових предметних знімках із рукою в кадрі. Модні відтінки для нейл-дизайну в цьому сезоні зможуть зібрати тисячі вподобань.

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Аби манікюр був "інстаграмним" не завжди варто однотонне покриття доповнювати абстракцією, градієнтом, трендовим "negative space" і "half-moon", ліпленням, мармуровим покриттям, різноманітними об'ємними деталями та гліттером. Манікюр без додаткового дизайну – це завжди універсальне і стильне рішення.

Варто додати, що серед актуальних відтінків для інстаграм-публікації є глибокий темно-зелений. Він є представником приглушеною палітри кольорів, яка гармоніює з природою, а також найбільш трендовим відтінком для осіннього манікюру 2021. Якщо ви прагнете створити модний однотонний нейл-дизайн, але чорний видається надто сміливим, то зверніть увагу на насичений пляшково-зелений. Такий відтінок вдало підійде до будь-якого тону шкіри.

5 фотогенічних і трендових відтінків манікюру 2021

Пастельний лайм



Лаймовий нейл-арт / Фото з інстаграму @browngirlhands​

Total-white



Манікюр у білому кольорі / Фото з інстаграму @biosculpturegelgb

Соковитий помаранчевий



Стильний варіант манікюру / Фото з інстаграму @mejuri​

Глибокий темно-зелений



Трендовий манікюр / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland

Небесно-блакитний



Ніжний відтінок для покриття нігтів / Фото з інстаграму @opi