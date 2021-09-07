Инстаграмный маникюр 2021: 5 трендовых оттенков, которые хорошо смотрятся на ногтях и на фото

Если вы хотите разнообразить свой профиль в инстаграме, добавить оригинальную фотографию в сторис или просто сделать новый стильный маникюр, то узнайте о трендовых оттенкахдля покрытия ногтей в 2021 году. Среди них будут пастельные, яркие и даже классический белый.

Маникюр может стать эффектным дополнением аутфита или главным акцентом на фото. Попробуйте продемонстрировать его на селфи или трендовых предметных снимках с рукой в ​​кадре. Модные оттенки для нейл-дизайна в этом сезоне смогут собрать тысячи лайков.

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Чтобы маникюр был "инстаграмным" не всегда стоит однотонное покрытие дополнять абстракцией, градиентом, трендовым "negative space" и "half-moon", лепкой, мраморным покрытием, разнообразными объемными деталями глиттером. Маникюр без дополнительного дизайна – это всегда универсальное и стильное решение.

Стоит добавить, что среди актуальных оттенков для инстаграм-публикации глубокий темно-зеленый. Он является представителем приглушенной палитры цветов, которая гармонирует с природой, а также наиболее трендовым цветом для осеннего маникюра 2021. Если вы хотите создать модный однотонный нейл-дизайн, но черный кажется слишком смелым, то обратите внимание на насыщенный бутылочно-зеленый. Такой оттенок удачно подойдет к любому тону кожи.

5 фотогеничных и трендовых оттенков маникюра 2021

Пастельный лайм



Лаймовый нейл-арт / Фото с инстаграма @browngirlhands​

Total-white



Маникюр в белом цвете​ / Фото с инстаграма @biosculpturegelgb

Сочный оранжевый



Стильный вариант маникюра​ / Фото с инстаграма @mejuri​

Глубокий темно-зеленый



Трендовый маникюр / Фото с инстаграма @harrietwestmoreland

Небесно-голубой



Нежный оттенок для покрытия ногтей / Фото с инстаграма @opi