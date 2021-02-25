Популярная итальянская певица Леди Гага отказалась от своих роскошных белокурых локонов. Звезда прогулялась по улицам Рима с новым темным цветом волос и в розовом платье с леопардовым принтом. В Италию певица прилетела по случаю старта съемок фильма Ридли Скотта.

Леди Гага стала соблазнительной брюнеткой. Папарацци сфотографировали знаменитую красавицу возле отеля, в котором она остановилась в Италии.

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Леди Гага перекрасилась в брюнетку

Популярная певица привыкла поражать своих поклонников яркими изменениями имиджа. Она любит экспериментировать с красочным цветом волос. Например, звезда часто украшала свою белокурую шевелюру зелеными, фиолетовыми, розовыми и другими пастельными оттенками. На этот раз Леди Гага перевоплотилась в брюнетку.

Леди Гага появилась на публике с темными волосами, в ассиметричном леопардовом платье от Celine, черных солнцезащитных очках и кожаной маске, декорированной крупными металлическими бусинами. Изюминкой итальянского образа 34-летней певицы стала именно элегантная прическа и темные локоны.

Сейчас известно, что Леди Гага прилетела в Рим накануне старта съемок нового фильма режиссера Ридли Скотта, который будет называться "Гуччи". Ранее СМИ сообщали, что съемки биографической драмы начнутся в марте 2021 года в Италии.

Фильм расскажет историю об убийстве бизнесмена Маурицио Гуччи в 1995 году. В "Гуччи" Леди Гага получила роль Патриции Реджани, которая была осуждена за организацию убийства Гуччи. После чего она провела 18 лет в тюрьме, но освободилась досрочно в 2016 году.

Кроме известной певицы, в фильме можно будет увидеть Джереми Айронса, который сыграет роль бывшего главы Gucci, а также Роберта де Ниро, Аль Пачино, Адама Драйвера и Джареда Лето.