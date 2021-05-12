Кроме размышлений о инъекционных методиках омоложения, звезда удивила поклонников ярким мейк-апом для церемонии вручения премии YUNA. Еще раньше Jerry Heil заявляла, что хотела бы стать певицей года.

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Пламенный макияж Jerry Heil и размышления об уколах красоты

Jerry Heil опубликовала 3 видео и несколько фото в эффектном образе. На одном из видео можно увидеть бьюти-перевоплощение певицы, а также подробно рассмотреть мейкап в огненном стиле. Макияж создавала звездная визажистка Анна Чепурная. Она нанесла на веки исполнительницы оранжевые тени, провела под глазами линию также цвета, на внутренние уголки глаз добавила желтые тени, а контур воображаемого пламени очертила черным лайнером. Также взгляд звезды визуально сделали более выразительным аккуратные черные стрелки и стильно зачесанные вверх брови.

Следующий пост Jerry Heil посвятила размышлениям об инъекциях красоты. Она спросила у своих подписчиков, как они относятся к механическим манипуляциям: "укольчикам красоты, пластическим операциям, которые направлены именно на визуальную минусацию прожитых годков". Девушка уточнила, что она не подразумевает хирургические вмешательства для исправления состояния здоровья и так далее.

Я всегда фукала, потому что все это неестественно: как химия, так и хирургические вмешательства. Говорила, что седина и морщины – это натурально красиво! Так вот я до сих пор так считаю, но курсы по фейсбилдингу уже купила и как знать, куда приведет этот первый шаг,

– добавила Jerry Heil.

Реакция подписчиков