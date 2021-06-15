Варіацій на тему райдуги на нігтях чимало. Надихнутися можна ідеями від модних блогерів та відомих нейл-майстрів. Цього літа варто повторити хоча б один із запропонованих трендових дизайнів нігтів, щоб він щодня піднімав вам настрій, а ви могли зробити красиву світлину манікюру і поділитися нею з друзями в інстаграмі.

До теми: Літній французький манікюр: кольоровий та з візерунками – трендові ідеї

Найбільш інстаграмний нейл-арт літа 2021

Педикюр у стилі літньої райдуги

Ідея веселого манікюру від Джіджі Хадід

Яскрава клітинка

Пастельна ніжність

Прояв фантазії на нігтях

Трендовий мінімалізм

Оригінальні геометричні фігури у кольорах райдуги

Більше кольорів, щоб освіжити образ

Квітковий нейл-арт

Просто і стильно

Модні акценти, які привертають увагу

Ефектний варіант френчу