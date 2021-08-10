Кайлі Дженнер святкує 24: "золота" косметика і майстер-клас зі створення сексуального макіяжу

10 серпня 2021 року Кайлі Дженнер виповнилося 24 роки. З цієї нагоди американська модель, мільярдерка, підприємниця і просто красуня не лише випустила особливу колекцію засобів для макіяжу від власного б’юті-бренда, натхненну 24-каратним золотом, але й опублікувала майстер-клас зі створення святкового вечірнього мейк-апу на своєму ютуб-каналі.

Нещодавно Кайлі Дженнер анонсувала запуск символічної лінійки косметики за допомогою фото, на якому позувала топлес лише у золотому бікіні, а тіло дівчини покрили золотистою фарбою. Згодом знаменитість потішила шанувальників новим відео зі своїм візажистом, який продемонстрував процес створення сексуального і "дорогого" макіяжу в золотих відтінках.

Дізнайтеся: Як будуть пахнути парфуми від Ріанни: Fenty Beauty розкрив деталі свого першого аромату

Кайлі Дженнер випустила б'юті-колекцію і показала святковий макіяж

Зіркова красуня представила спеціальну колекцію засобів від свого б'юті-бренда Kylie Cosmetics, на яку її надихнуло 24-каратне золото. Лінійка косметики включає палетку тіней для повік з різними фактурами, підводки для очей, сироватку і лакові блиски для губ, універсальний хайлайтер і сяйливий крем для тіла.

Цікаво, що усі продукти відповідають сміливій та ефектній бронзово-мідній кольоровій гамі, яку доповнюють насичені бордові і ніжно-рожеві відтінки. Косметика з'явилася у продажі 10 серпня.

Кайлі також поділилася майстер-класом зі створення вечірнього макіяжу в золотих відтінках за допомогою засобів з нової святкової колекції Kylie Cosmetic. На відео засновниця б'юті-бренда зі зірковим візажистом Аріелем розсекретили таємниці ідеального макіяжу та відверто розповіли про складнощі і переваги їхньої співпраці.

Візажист Кайлі Дженнер зізнався, що на макіяж для однієї з найбільш популярних користувачок соцмереж він витрачає більше 3 годин. За словами Аріеля, протягом 3 з половиною годин під час створення мейк-апу телезірка "сидить" у своєму телефоні і не чує його порад та інструкцій.

В телефоні я працюю весь день. І єдиний спосіб провести всі 3 з половиною години, роблячи з тобою макіяж, – це трішки розважити себе,

– пояснила Кайлі Дженнер.

Продовжуючи свою розповідь, зірковий візажист додав, що йому найбільше подобається те, що Кайлі завжди створює веселу атмосферу і підтримує командний дух серед своїх співробітників. Аріель розповів: "Ми всі одна сім'я, і ми тут, щоб робити все разом".

У відео знаменита красуня зазначила, що дуже вдячна матері за те, що вона ще з юного віку давала їй важливі поради щодо догляду за шкірою.

Мій перший досвід – це, безумовно, вмивання обличчя! Я пройшла цей типовий підлітковий етап і потребувала хорошого, простого миття обличчя вдень і вночі. Мама дійсно допомагала мені орієнтуватися у всьому цьому. Вона точно знала, які продукти купити, зробивши це стільки разів з моїми старшими сестрами,

– сказала Кайлі.

Також молода мільярдерка згадала, що її любов до макіяжу почалася з невпевненості в губах. За допомогою контурингу губ їй вдалося відчувати себе більш впевненою.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер отримувала титул наймолодшої мільярдерки від Forbes 2 роки поспіль. Коли їй було 22 роки, то Kylie Cosmetics оцінили у 1,2 мільярдів доларів США. Згодом зірка продала 51 відсоток акцій бренда Kylie Cosmetics компанії Coty Inc за 600 мільйонів доларів.

Дивіться, як повторити святковий макіяж Кайлі Дженнер: