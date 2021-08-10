Кайли Дженнер празднует 24: "золотая" косметика и мастер-класс по созданию сексуального макияжа

10 августа 2021 года Кайли Дженнер исполнилось 24 года. По этому случаю американская модель, миллиардерша, предпринимательница и просто красавица не только выпустила особенную коллекцию средств для макияжа от собственного бьюти-бренда, вдохновленную 24-каратным золотом, но и опубликовала мастер-класс по созданию праздничного вечернего мейк-апа на своем ютуб-канале.

Недавно Кайли Дженнер анонсировала запуск символической линейки косметики с помощью фото, на котором позировала топлес лишь в золотом бикини, а тело девушки покрыли золотистой краской. Впоследствии знаменитость порадовала поклонников новым видео со своим визажистом, который продемонстрировал процесс создания сексуального и "дорогого" макияжа в золотых оттенках.

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Кайли Дженнер выпустила бьюти-коллекцию и показала праздничный макияж

Звездная красавица представила специальную коллекцию средств от своего бьюти-бренда Kylie Cosmetics, на которую ее вдохновило 24-каратное золото. Линейка косметики включает палетку теней для век с различными фактурами, подводки для глаз, сыворотку и лаковые блески для губ, универсальный хайлайтер и сияющий крем для тела.

Интересно, что все продукты соответствуют смелой и эффектной бронзово-медной цветовой гамме, которую дополняют насыщенные бордовые и нежно-розовые оттенки. Косметика появилась в продаже 10 августа.

Кайли также поделилась мастер-классом по созданию вечернего макияжа в золотых оттенках с помощью средств из новой праздничной коллекции Kylie Cosmetic. На видео основательница бьюти-бренда со звездным визажистом Ариэлем рассекретили тайны идеального макияжа и откровенно рассказали о сложностях и преимуществах их сотрудничества.

Визажист Кайли Дженнер признался, что на макияж для одной из самых популярных пользовательниц соцсетей он тратит более 3 часов. По словам Ариэля, в течение 3 с половиной часов во время создания мейк-апа телезвезда "сидит" в своем телефоне и не слышит его советов и инструкций.

В телефоне я работаю весь день. И единственный способ провести все 3 с половиной часа, делая с тобой макияж, – это немножко развлечь себя,

– объяснила Кайли Дженнер.

Продолжая свой рассказ, звездный визажист добавил, что ему больше всего нравится то, что Кайли всегда создает веселую атмосферу и поддерживает командный дух среди своих сотрудников. Ариэль сказал: "Мы все одна семья, и мы здесь, чтобы делать все вместе".

В видео знаменитая красавица отметила, что очень благодарна матери за то, что она еще с юного возраста давала ей важные советы по уходу за кожей.

Мой первый опыт – это, безусловно, умывание лица! Я прошла этот типичный подростковый этап и нуждалась в хорошем, простом мытье лица днем и ночью. Мама действительно помогала мне ориентироваться во всем этом. Она точно знала, какие продукты купить, сделав это столько раз с моими старшими сестрами,

– сказала Кайли.

Также молодая миллиардерша вспомнила, что ее любовь к макияжу началась с неуверенности в губах. С помощью контуринга губ ей удалось чувствовать себя более уверенной.

Напомним, что Кайли Дженнер получала титул самой молодой миллиардерши от Forbes 2 года подряд. Когда ей было 22 года, то Kylie Cosmetics оценили в 1,2 миллиарда долларов США. Впоследствии звезда продала 51 процент акций бренда Kylie Cosmetics компании Coty Inc за 600 миллионов долларов.

Смотрите, как повторить праздничный макияж Кайли Дженнер: