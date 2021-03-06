Популярна американська модель, донька Сінді Кроуфорд, 19-річна Кайя Гербер стала обличчям нової версії популярних парфумів Daisy від Marc Jacobs. Дівчина знялася у рекламній кампанії аромату та продемонструвала ніжний образ.

Кайя Гербер опублікувала на своїй інстаграм-сторінці фото, на якому в руках тримає збільшену версію нового аромату від Marc Jacobs. Укладку дівчини прикрасив квітковий вінок, а для рекламної фотосесії у маргаритковому полі вона обрала кремову сукню. Зокрема, у дописі красуня позначила фотографа, hair-стиліста, візажистку та інших людей, які працювали над створенням рекламної кампанії.

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Кайя Гербер стала головною героїнею реклами аромату Daisy від Marc Jacobs

Marc Jacobs представив оновлену версію Daisy Eau So Intense. Парфумери бренда зазначають, що на створення цього аромату їх надихнуло літнє тепло. Обличчям нових парфумів стала Кайя Гербер. Зірковий фотограф Аласдер Маклеллан провів рекламну фотосесію в особливому ніжному стилі.

Представники Marc Jacobs також зазначають, що також нова версія аромату була натхненна "чарівним скороминущим відчуттям золотої години" та "теплими заходами над пишними полями маргариток.

Аромат характеризують, як "яскравий та ігристий", у якому згодом відкриваються ноти полуниці і груші, солодкий мед і бутон троянди.

У базі стійкий шлейф м’якої ванілі врівноважується свіжим зеленим мохом, огортаючи вас воістину унікальним і спокусливим ароматом,

– повідомляють в описі Daisy Eau So Intense.