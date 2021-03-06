Популярная американская модель, дочь Синди Кроуфорд, 19-летняя Кайя Гербер стала лицом новой версии популярных духов Daisy от Marc Jacobs. Девушка снялась в рекламной кампании аромата и продемонстрировала нежный образ.

Кайя Гербер опубликовала на своей инстаграм-странице фото, на котором в руках держит увеличенную версию нового аромата от Marc Jacobs. Укладку девушки украсил цветочный венок, а для рекламной фотосессии в маргаритковом поле она выбрала кремовое платье. В частности, в посте красавица обозначила фотографа, hair-стилиста, визажистка и других людей, которые работали над созданием рекламной кампании.

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Кайя Гербер стала главной героиней рекламы аромата Daisy от Marc Jacobs

Marc Jacobs представил обновленную версию Daisy Eau So Intense. Парфюмеры бренда отмечают, что на создание этого аромата их вдохновило летнее тепло. Лицом новых духов стала Кайя Гербер. Звездный фотограф Аласдер Маклеллан провел рекламную фотосессию в особом нежном стиле.

Представители Marc Jacobs также отмечают, что также новая версия аромата была вдохновлена ​​"волшебным мимолетным чувством золотого часа" и "теплыми закатами над пышными полями маргариток".

Аромат характеризуют, как "яркий и игристый", в котором впоследствии открываются ноты клубники и груши, сладкий мед и бутон розы.

В базе устойчивый шлейф мягкой ванили уравновешивается свежим зеленым мхом, окутывая вас поистине уникальным и соблазнительным ароматом,

– сообщают в описании Daisy Eau So Intense.