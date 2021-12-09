Кеті Голмс: 5 секретів вічної молодості та голлівудської краси
9 грудня 2021 , 18:54Читать новость на русском
Джерело:Cosmopolitan
Американська акторка, зірка молодіжного серіалу "Затока Доусона", Кеті Голмс бездоганно виглядає на свої 42 роки. Секрети краси і молодості голлівудської знаменитості стануть у нагоді кожній жінці.
Кеті Голмс вдалося зберегти ідеальний стан шкіри не завдяки генетиці, а – системному догляду й образу життя. В акторки є власні секрети, щоб завжди мати свіжий і привабливий вигляд.
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Секрети краси і молодості Кеті Голмс
- Вода та овочі. Щодня Кеті випиває майже 3 літри чистої негазованої води, а також поєднує кожен прийом їжі з додатковою порцією овочів, не дивлячись на те, що не дуже їх любить. Голлівудська красуня зазначає, що вода і зелені овочі (броколі, цукіні, огірки) допомагають зволожувати і живити шкіру зсередини. Ці знання мотивують її дотримуватися згаданого правила без винятків.
- Гіалуронова кислота. Ще одним повсякденним ритуалом відомої акторки є використання сироватки на основі гіалуронової кислоти, яку вона "фіксує" зволожувальним кремом. За словами Кеті, косметичний мікс надає шкірі особливого здорового сяйва.
- Довіра до бренду. Вже протягом кількох років Голмс користується засобами бренду Dr. Barbara Sturm, зокрема сироваткою з гіалуроновою кислотою, денним кремом для зволоження і захисту від оксидативного стресу, засобом для боротьби з пігментацією.
Кеті Голмс знає, як завжди бути красивою / Фото з інстаграму акторки
- Б'юті-процедури. Кеті Голмс не приховує того, що є шанувальницею докторки Барбари Штурм і регулярно відвідує її клініку, щоб зробити масаж або процедуру для обличчя, яка знімає з нього стрес.
- Санскрін і блиск для губ. У топ косметичних засобів, якими користується акторка, входить саме SPF-крем, щоб надійно захистити обличчя і шию від сонця, і блиск для надання губам ледь помітного звабливого відтінку. Кеті каже, що такий мінімум є мастхевом косметички кожної дівчини.