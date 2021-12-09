Кэти Холмс: 5 секретов вечной молодости и голливудской красоты
9 декабря 2021 , 18:54Читати новину українською
Источник:Cosmopolitan
Американская актриса, звезда молодежного сериала "Бухта Доусона" Кэти Холмс безупречно выглядит в свои 42 года. Секреты красоты и молодости голливудской знаменитости пригодятся каждой женщине.
Кэти Холмс удалось сохранить идеальное состояние кожи не благодаря генетике, а системному уходу и образу жизни. У актрисы есть собственные секреты, чтобы всегда иметь свежий и привлекательный вид.
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Секреты красоты и молодости Кэти Холмс
- Вода и овощи. Ежедневно Кэти выпивает почти 3 литра чистой негазированной воды, а также сочетает каждый прием пищи с дополнительной порцией овощей, несмотря на то, что не очень их любит. Голливудская красавица отмечает, что вода и зеленые овощи (брокколи, цуккини, огурцы) помогают увлажнять и питать кожу изнутри. Эти знания мотивируют ее придерживаться упомянутого правила без исключений.
- Гиалуроновая кислота. Еще одним повседневным ритуалом известной актрисы является использование сыворотки на основе гиалуроновой кислоты, которую она "фиксирует" увлажняющим кремом. По словам Кэти, косметический микс придает коже особое здоровое сияние.
- Доверие к бренду. Уже в течение нескольких лет Холмс пользуется средствами бренда Dr. Barbara Sturm, в частности сывороткой с гиалуроновой кислотой, дневным кремом для увлажнения и защиты от оксидативного стресса, средством для борьбы с пигментацией.
Кэти Холмс знает, как всегда быть красивой / Фото из инстаграма актрисы
- Бьюти-процедуры. Кэти Холмс не скрывает того, что является поклонницей доктора Барбары Штурм и регулярно посещает ее клинику, чтобы сделать массаж или процедуру для лица, которая снимает с него стресс.
- Санскрин и блеск для губ. В топ косметических средств, которыми пользуется актриса, входит SPF-крем, чтобы надежно защитить лицо и шею от солнца, и блеск для придания губам едва заметного соблазнительного оттенка. Кэти говорит, что такой минимум является мастхевом косметички каждой девушки.