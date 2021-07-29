Ольга Аншукова, кандидатка медичних наук і лікарка ін’єкційних методик омолодження, розповіла про всі нюанси під час вибору SPF-засобів і правила їхнього використання. Адже усі сонцезахисні засоби мають різний SPF, а також кожній красуні варто знати, який рівень підійде саме їй.

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Вся правда про SPF

Класифікація SPF-засобів. Сонцезахисні засоби мають різний рівень SPF, який відповідає їхньому ступеню захисту від ультрафіолетових променів. Цифра на пакованні вказує, наскільки посилиться природна функція захисту вашої дерми після використання певного продукту. Захищають вони від шкідливих ультрафіолетових променів типів А (UVA) і В (UVB). Основний тип захисних продуктів ділиться на санскріни і санблоки. Також захист SPF часто додають до складу домашніх відходів, але там він має швидше підтримувальну властивість, ніж захисну.

Вибір SPF. Вибирайте фактор захисту, опираючись на свої потреби та особливості клімату. Дерматологи вважають універсальним SPF-30. Все, що є нижче цієї позначки, сприяє більш оперативній засмазі, але не захищає від сонячних променів. SPF-30 є ідеальним балансом, якщо ви прагнете отримати красивий відтінок засмаглої шкіри, але боїтесь нашкодити їй. Натомість у випадку відпочинку в країні зі спекотним і вологим кліматом варто збільшити рівень захисту до 50 – 70. Також тоді слід шукати на етикетці позначку UVA. Подібні засоби завжди обіцяють "широкий спектр дії" (broad spectrum), а це означає, що даний продукт зменшує ризик розвитку раку і передчасного старіння шкіри.

Вибирайте фактор захисту, опираючись на свої потреби та особливості клімату. Дерматологи вважають універсальним SPF-30. Все, що є нижче цієї позначки, сприяє більш оперативній засмазі, але не захищає від сонячних променів. SPF-30 є ідеальним балансом, якщо ви прагнете отримати красивий відтінок засмаглої шкіри, але боїтесь нашкодити їй. Натомість у випадку відпочинку в країні зі спекотним і вологим кліматом варто збільшити рівень захисту до 50 – 70. Також тоді слід шукати на етикетці позначку UVA. Подібні засоби завжди обіцяють "широкий спектр дії" (broad spectrum), а це означає, що даний продукт зменшує ризик розвитку раку і передчасного старіння шкіри. Для тих, у кого є пігментні плями. Ольга Аншукова каже: "Рекомендую брати з мене приклад і використовувати продукти 50 на 50: на пігмент наносити засоби з високим рівнем захисту, на інші частини обличчя і тіла – зі середнім. Подібні "beauty-колаборації" стали для багатьох неоціненним лайфхаком".