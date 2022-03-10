Чистий білий лак на нігтях завжди був і залишається класикою. Якщо у вас є можливість і натхнення освіжити манікюр, то чистий і прохолодний відтінок найкраще підійде.

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В домашніх умовах кожна жінка зможе зробити хмарний візерунок на нігтьовій пластині. Арт матиме красивий вигляд на кольоровому, так і на натуральному тлі. Не менш вдалим вибором буде покриття нігтів блискучим лаком і створення мрійливих хвилястих ліній.

Прикраси на нігтях здатні навіть покращити настрій у такі важкі дні. Перли – це привабливо і модно. Також у світі популярним є Mod Mani: горизонтальні чорні лінії додають сучасного настрою французькій класиці. Більш простою варіацією цього нейл-дизайну є білі тонкі хвильки на кінчиках нігтів. Ідей багато, вибір за вами.

Класичний білий манікюр



У хмарах / Фото з інстаграму @amyle.nails



Легкі хвилі / Фото з інстаграму @glosshouse



Перли прикрашають нігті / Фото з інстаграму @enamelle



Mod Mani / Фото з інстаграму @nailartbyqueenie



Хвилястий французький манікюр / Фото з інстаграму @gel.bymegan



Молочне омбре / Фото з інстаграму @nailartbyqueenie



Зірки в руках / Фото з інстаграму @oliveandjune



Спалах золота / Фото з інстаграму @paintboxnails



Мініатюрний шедевр / Фото з інстаграму @opi_professionals



Принт зебри / Фото з інстаграму @jinsoon



Варто додати блиску / Фото з інстаграму @julieknailsnyc​