Чистый белый лак на ногтях всегда был и остается классикой. Если у вас есть возможность и вдохновение освежить маникюр, то чистый и прохладный оттенок лучше всего подойдет.
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В домашних условиях любая женщина сможет сделать облачный узор на ногтевой пластине. Арт будет выглядеть красиво как на цветном, так и на натуральном фоне. Не менее удачным выбором будет покрытие ногтей блестящим лаком и создание мечтательных волнистых линий.
Украшения на ногтях способны даже улучшить настроение в такие тяжелые дни. Жемчуг – это привлекательно и модно. Также в мире популярен Mod Mani: горизонтальные черные линии придают современное настроение французской классике. Более простой вариацией этого нейл-дизайна есть белые тонкие волны на кончиках ногтей. Идей много, выбор за вами.
Классический белый маникюр
В облаках / Фото с инстаграмма @amyle.nails
Легкие волны / Фото с инстаграмма @glosshouse
Жемчуга украшают ногти / Фото с инстаграмма @enamelle
Mod Mani / Фото с инстаграмма @nailartbyqueenie
Волнистый французский маникюр / Фото с инстаграмма @gel.bymegan
Молочное омбре / Фото с инстаграмма @nailartbyqueenie
Звезды в руках / Фото с инстаграмма @oliveandjune
Вспышка золота / Фото с инстаграмма @paintboxnails
Миниатюрный шедевр / Фото с инстаграмма @opi_professionals
Принт зебры / Фото с инстаграмма @jinsoon
Стоит добавить блеск / Фото с инстаграмма @julieknailsnyc
Нежный акцент на кончиках ногтей / Фото с инстаграмма @vwnails_