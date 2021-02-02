Если не знаете, как покрасить волосы: 5 оттенков, что придают сексуальности и привлекательности
Окрашивание волос – это важная бьюти-процедура, которая впоследствии повлияет на ваш общий бьюти-образ. Важно выбирать тот оттенок, который не только вам понравится, но и будет трендовым, будет подчеркивать вашу привлекательность и сексуальность.
Источник: Cosmopolitan
Цвет волос имеет существенное влияние на чувство уверенности в себе. Если вы хотите изменить имидж, то выбирайте 5 модных оттенков для окрашивания локонов, которые подойдут для всех цветотипов внешности и придадут вам сексуальности.
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Сексуальные оттенки для окрашивания волос
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