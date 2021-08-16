Каждый цвет в маникюре имеет свое значение и по-разному дополняет образ. Например, цвет янтаря является особенно колоритным, имеет жизнерадостный и красочный вид, а изысканный белый символизирует сдержанность, женственность и может быть эффектным одновременно.

К теме: 9 ярких трендов маникюра: ведущие мастера рассказывают, что сейчас на пике популярности

Оттенки для модного однотонного маникюра

Янтарный

Яркий оттенок создает эффект летнего солнца на ногтях. С помощью янтарного покрытия можно легко превратить любой образ в жизнерадостный, сочный и колоритный. Янтарному цвету не нужны никакие дополнения в нейл-дизайне.



Однотонный маникюр / Фото из инстаграма @overglowedit

Изысканный белый

Особенность этого невинного цвета в его универсальности. Не смотря на то, что он является сдержанным и элегантным, маникюр в белых тонах выглядит также эффектно. Обладательницам длинных ногтей результат особенно понравится.



Однотонный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @harrietwestmoreland

Нежный лавандовый

Если вы мечтательная и романтичная натура, то эстетичный лавандовый цвет в маникюре будет удачным выбором. Как и другие пастельные оттенки, лавандовый имеет милый, женственный и утонченный вид на ногтях.



Модный оттенок на ногтях / Фото из инстаграма @overglowedit

Темный изумруд

Напомним, что в 2021 зеленый стал настоящим хитом в индустрии красоты. Популярный цвет используют в макияже и маникюре. Благодаря эффекту приглушенности изумрудное покрытие на ногтях идеально подойдет для осенней поры.



Стильный маникюр / Фото из инстаграма @amyle.nails

Шоколад

Еще один роскошный оттенок, который впечатляет своей универсальностью, красотой и многогранностью. Накрасьте ногти шоколадным лаком, по желанию дополните сияющим глиттером и наслаждайтесь непревзойденным маникюром.



Универсальное покрытие / Фото из инстаграма @opi_southeast​

Бордо

Стильный цвет, который отличается своим "дорогим" видом. Лишние детали лишь испортят такой маникюр. Бордовый цвет лучше всего проявляет свои преимущества в однотонном нейл-дизайне.



Маникюр в соблазнительном цвете / Фото из инстаграма @amyle.nails

Сапфировый синий

Космическая красота этого оттенка впечатляет. Он символизирует умиротворение, океанические глубины и душевное спокойствие, поэтому подойдет красавицам, которые отдают предпочтение ярким акцентам в маникюре или тем, кто обожает уравновешенный стиль жизни.



Невероятный оттенок для нейл-покрытия / Фото из инстаграма @amyle.nails