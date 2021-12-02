Кольорове скло: Ельза Госк показала нетиповий манікюр для зими

Шведська модель, відома своєю співпрацею з Victoria's Secret, 33-річна Ельза Госк часто ділиться із підписниками в інстаграмі, яких у неї понад 7 мільйонів, нетиповими б'юті-ідеями. Цього разу зірка показала неймовірний манікюр, який нагадує кольорове скло.

Влітку 2021 Ельза Госк розповіла про співпрацю з б'юті-брендом Beaubble. У рамках колаборації вони випустили лінійку незвичайних лаків для манікюру. За допомогою засобів можна створити модний нейл-дизайн, а потім відклеїти його, як наліпку.

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Ідеї для манікюру від Ельзи Госк

Якщо ви шукаєте ідеї для оригінального манікюру, то приклад Ельзи Госк може вас надихнути. Модель вибирає такий дизайн, який не повторюватиметься на нігтях кожної третьої дівчини.

Нещодавно відома красуня поділилася черговою добіркою варіантів трендового манікюру. Вона опублікувала світлини своїх різнокольорових напівпрозорих нігтів. Авторитетні нейл-майстри називають лаки, які дозволяють отримати схожий ефект, "скляними". Головна функція б'юті-продуктів – створити красивий відтінок, але при цьому тонкий напівпрозорий фініш, крізь який можна буде трішки побачити нігтьову пластину.

Ельза зазвичай використовує лаки, які розробила спільно з Beaubble. Вони є напівпрозорими і представлені на водній основі, тому здатні створити ефект райдужного омбре і знімаються з нігтів за допомогою одного легкого руху.

Манікюр буде особливо актуальним для зимового періоду. Ви можете експериментувати з кольорами. Адже навіть яскраві відтінки у "скляному" нейл-арті не матимуть надто зухвалого вигляду. Чудовою ідеєю буде як намалювати кожен ніготь іншим кольором, так і зробити однотонний нейл-дизайн або створити магічне омбре.

Надихайтеся манікюром Ельзи Госк.



Модний райдужний манікюр "скляними" лаками / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Ідея манікюру на кожен день / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Ніжний однотонний нейл-дизайн / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Яскравий варіант "скляного" нейл-арту / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Незвичайний френч / Фото з інстаграму Ельзи Госк

Гортайте праворуч, щоб побачити відео, як створюють "скляний" манікюр: