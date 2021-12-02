Цветное стекло: Эльза Хоск показала нетипичный маникюр для зимы

Шведская модель, известная своим сотрудничеством с Victoria's Secret, 33-летняя Эльза Хоск часто делится с подписчиками в инстаграме, которых у нее более 7 миллионов, нетипичными бьюти-идеями. На этот раз звезда показала невероятный маникюр, который напоминает цветное стекло.

Летом 2021 Эльза Хоск рассказала о сотрудничестве с бьюти-брендом Beaubble. В рамках коллаборации они выпустили линейку необычных лаков для маникюра. С помощью средств можно создать модный нейл-дизайн, а затем отклеить его, как наклейку.

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Идеи для маникюра от Эльзы Госк

Если вы ищете идеи для оригинального маникюра, то пример Эльзы Хоск может вас вдохновить. Модель выбирает такой дизайн, который не будет повторяться на ногтях каждой третьей девушки.

Недавно известная красавица поделилась очередной подборкой вариантов трендового маникюра. Она опубликовала фотографии своих разноцветных полупрозрачных ногтей. Авторитетные нейл-мастера называют лаки, которые позволяют получить похожий эффект, "стеклянными". Главная функция бьюти-продуктов – создать красивый оттенок, но при этом тонкий полупрозрачный финиш, сквозь который можно будет чуточку увидеть ногтевую пластину.

Эльза обычно использует лаки, которые разработала совместно с Beaubble. Они являются полупрозрачными и представлены на водной основе, поэтому способны создать эффект радужного омбре и снимаются с ногтей с помощью одного легкого движения.

Маникюр будет особенно актуальным для зимнего периода. Вы можете экспериментировать с цветами. Ведь даже яркие оттенки в "стеклянном" нейл-арте не будут иметь слишком дерзкий вид. Отличной идеей будет как нарисовать каждый ноготь другим цветом, так и сделать однотонный нейл-дизайн или создать магическое омбре.

Вдохновляйтесь маникюром Эльзы Хоск.



Модный радужный маникюр "стеклянными" лаками / Фото из инстаграма Эльзы Хоск



Идея маникюра на каждый день / Фото из инстаграма Эльзы Хоск



Нежный однотонный нейл-дизайн / Фото из инстаграма Эльзы Хоск



Яркий вариант "стеклянного" нейл-арта / Фото из инстаграма Эльзы Хоск



Необычный френч / Фото из инстаграма Эльзы Хоск

Листайте справа, чтобы увидеть видео, как создают "стеклянный" маникюр: