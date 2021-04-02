Кольорове волосся – тренд весни 2021: ефектні та модні ідеї для фарбування
Весна 2021 дивує яскравими і сміливими б'юті-трендами. Окрім однотонного фарбування волосся, тепер можна експериментувати з різними кольорами, щоб створити модний і ефектний образ. Для натхнення можна скористатися зірковими прикладами.
Джерело:24 канал
У цьому сезоні жодних рамок для фарбування волосся не буде. Сміливо експериментуйте з однотонним яскравим кольором чи поєднуйте одразу декілька. Якщо ви не готові наважитися на кардинальні зміни іміджу, то можна почати з трендового фарбування лише передніх пасм, як це зробила Белла Хадід.
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Ідея для модного різнокольорового фарбування волосся
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Стриманий чорно-білий варіант
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