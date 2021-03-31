Окрім головного hair-тренду – здоров'я та краси волосся, у моді будуть особливі зачіски, які легко і швидко можна зробити самостійно. Зокрема, довершеності образу у 2021 додадуть стильні аксесуари. Тому варто дізнатися більше про зачіски та укладки, з якими слід експериментувати у цьому сезоні весна-літо.

Поєднуючи правильний догляд за волоссям із модними зачісками, ви завжди матимете бездоганний і стильний вигляд. Стилістка зі зачісок Анастасія Золота поділилася ідеями для укладок, б'юті-секретами та назвала популярні аксесуари для волосся.

Для вдосконалення образу: Зачіски на весну: топ-5 відеоуроків зі стильними варіантами

Головні тенденції у зачісках 2021

Легкість та об'єм: природні хвилі, створені за допомогою випрямляча для волосся

Добре зачесаний, гладкий та низький пучок – трендова зачіска 2021

Високий або низький, акуратно зібраний, ідеально гладкий хвіст

Актуальні зачіски з легким плетінням: головне невимушений стиль

Знадобиться гель, лак або ж віск: модний ефект мокрого волосся

У 2021 в моді будуть складні зачіски лише для особливої нагоди. Проте для повсякденності дівчатам слід обирати легкі укладання, які додають впевненості у своїй красі. Анастасія Золота думає, що тенденція простих зачісок буде актуальною ще довгі роки.

Аби найпростішу укладку зробити цікавішою, достатньо скористатися аксесуарами для волосся. У цьому сезоні експерти радять віддавати перевагу стрічкам, кольоровим невидимкам, перлам у волоссі та іншим прикрасам.

Навіть звичайний хвіст або пучок може мати інший настрій за допомогою додаткових деталей. На весну я б порадила звернути увагу на хустки. У такому випадку навіть необов'язково вміти робити ідеальні зачіски – аксесуари візьмуть все на себе. Я сама час від часу користуюся і красивими гумками, і крабами для волосся. Все залежить від образу та настрою,

– каже hair-стилістка Анастасія.

Ідеї для модних зачісок, які можна дуже швидко повторити