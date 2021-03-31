Наймодніші жіночі зачіски та трендові аксесуари 2021: ідеї для стильного образу
Окрім головного hair-тренду – здоров'я та краси волосся, у моді будуть особливі зачіски, які легко і швидко можна зробити самостійно. Зокрема, довершеності образу у 2021 додадуть стильні аксесуари. Тому варто дізнатися більше про зачіски та укладки, з якими слід експериментувати у цьому сезоні весна-літо.
Джерело:tochka.net
Поєднуючи правильний догляд за волоссям із модними зачісками, ви завжди матимете бездоганний і стильний вигляд. Стилістка зі зачісок Анастасія Золота поділилася ідеями для укладок, б'юті-секретами та назвала популярні аксесуари для волосся.
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Головні тенденції у зачісках 2021
Легкість та об'єм: природні хвилі, створені за допомогою випрямляча для волосся
Добре зачесаний, гладкий та низький пучок – трендова зачіска 2021
Високий або низький, акуратно зібраний, ідеально гладкий хвіст
Актуальні зачіски з легким плетінням: головне невимушений стиль
Знадобиться гель, лак або ж віск: модний ефект мокрого волосся
У 2021 в моді будуть складні зачіски лише для особливої нагоди. Проте для повсякденності дівчатам слід обирати легкі укладання, які додають впевненості у своїй красі. Анастасія Золота думає, що тенденція простих зачісок буде актуальною ще довгі роки.
Аби найпростішу укладку зробити цікавішою, достатньо скористатися аксесуарами для волосся. У цьому сезоні експерти радять віддавати перевагу стрічкам, кольоровим невидимкам, перлам у волоссі та іншим прикрасам.
Навіть звичайний хвіст або пучок може мати інший настрій за допомогою додаткових деталей. На весну я б порадила звернути увагу на хустки. У такому випадку навіть необов'язково вміти робити ідеальні зачіски – аксесуари візьмуть все на себе. Я сама час від часу користуюся і красивими гумками, і крабами для волосся. Все залежить від образу та настрою,
– каже hair-стилістка Анастасія.
Ідеї для модних зачісок, які можна дуже швидко повторити
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