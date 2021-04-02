Цветные волосы – тренд весны 2021: эффектные и модные идеи для окрашивания
Весна 2021 года удивляет яркими и смелыми бьюти-трендами. Кроме однотонного окрашивания волос, теперь можно экспериментировать с разными цветами, чтобы создать модный и эффектный образ. Для вдохновения можно воспользоваться звездными примерами.
Источник:24 канал
В этом сезоне никаких рамок для окрашивания волос не будет. Смело экспериментируйте с однотонным ярким цветом или сочетайте сразу несколько. Если вы не готовы решиться на кардинальные изменения имиджа, то можно начать с трендового окрашивания только передних прядей, как это сделала Белла Хадид.
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Идея для модного разноцветного окрашивания волос
Цветные передние пряди, которые красиво обрамляют лицо
Цвет настроения голубой: стильная идея для окрашивания от Хилари Дафф
Эффектное сочетание цветов на кудрявой шевелюре
Цветное окрашивание в минималистическом стиле
Трендовое окрашивание волос в пастельных оттенках
Локоны в стиле Bubble Gum
Разноцветные пряди для красивого плетения
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Цвет морской волны
Сдержанный черно-белый вариант
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