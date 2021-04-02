Весна 2021 года удивляет яркими и смелыми бьюти-трендами. Кроме однотонного окрашивания волос, теперь можно экспериментировать с разными цветами, чтобы создать модный и эффектный образ. Для вдохновения можно воспользоваться звездными примерами.

В этом сезоне никаких рамок для окрашивания волос не будет. Смело экспериментируйте с однотонным ярким цветом или сочетайте сразу несколько. Если вы не готовы решиться на кардинальные изменения имиджа, то можно начать с трендового окрашивания только передних прядей, как это сделала Белла Хадид.

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Идея для модного разноцветного окрашивания волос

Цветные передние пряди, которые красиво обрамляют лицо

Цвет настроения голубой: стильная идея для окрашивания от Хилари Дафф

Эффектное сочетание цветов на кудрявой шевелюре

Цветное окрашивание в минималистическом стиле

Трендовое окрашивание волос в пастельных оттенках

Локоны в стиле Bubble Gum

Разноцветные пряди для красивого плетения

Модный медный оттенок на волосах, как у Джиджи Хадид

Цвет морской волны

Сдержанный черно-белый вариант