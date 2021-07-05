Королівська укладка: як повторити зачіску Меган Маркл

20:44

Б'юті-образи Меган Маркл неодноразово зачаровували прихильників. Її вбрання, макіяж і укладки роздивлялися у найдрібніших деталях, захоплювалися і надихалися. Фірмові локони дружини принци Гаррі є універсальними, вони водночас професійні, але й не бездоганні. Тому повторити їх може кожна дівчина, якщо ознайомиться з покроковою інструкцією.