Королевская укладка: как повторить прическу Меган Маркл

5 июля 2021 , 20:44
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Источник:

Harper's Bazaar

Бьюти-образы Меган Маркл неоднократно очаровывали поклонников. Ее наряды, макияж и укладки разглядывали в мельчайших деталях, восхищались и вдохновлялись. Фирменные локоны жены принца Гарри являются универсальными, они одновременно профессиональные, но и не безупречные. Поэтому повторить их может каждая девушка, если ознакомится с пошаговой инструкцией.

В волнистых прядях Меган Маркл есть что-то небрежное и демократичное. Именно благодаря такому легкому стилю и непринужденности публика и полюбила известную красавицу.

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Как сделать укладку в стиле Меган Маркл

  • Важно понять, что идеально закрученные локоны получатся лишь на длинных волосах. Длина должна позволять вам обкрутить каждую прядь вокруг щипцов минимум дважды.
  • Обладательницам пористых или слегка волнистых волос придется сначала придать им гладкости, а затем использовать щипцы для создания кудрей. Таким образом вы получите эффект максимально отполированных локонов.
  • ​Чтобы получить гладкие и шелковистые волны, делайте укладку только на свежевымытых волосах. Если ваши волосы быстро теряют свежесть, то заранее нанесите на корни сухой шампунь.
  • На влажные корни необходимо нанести пену для объема шевелюры. Лишь после этого шага следует переходить к созданию укладки.
  • После того, как вы создадите нужный объем и текстуру волос, не забудьте распределить по локонам лак для фиксации. Таким образом прическа будет устойчивой и надолго сохранит упругость кудрей.
Автор: Лідія Цюпера