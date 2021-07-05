Королевская укладка: как повторить прическу Меган Маркл

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Бьюти-образы Меган Маркл неоднократно очаровывали поклонников. Ее наряды, макияж и укладки разглядывали в мельчайших деталях, восхищались и вдохновлялись. Фирменные локоны жены принца Гарри являются универсальными, они одновременно профессиональные, но и не безупречные. Поэтому повторить их может каждая девушка, если ознакомится с пошаговой инструкцией.