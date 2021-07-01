Принцеса Уельська й дотепер є взірцем жіночої краси. Її макіяж, зачіску, вбрання відтворюють у популярних серіалах та фешн-зйомках. Аби відчути на собі образ цієї леді, можна спробувати повторити її знамениті блакитні стрілки.

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Макіяж принцеси Діани

Блакитні акценти в макіяжі були модними в 80-х. У 2020 вони знову стали популярними завдяки сучасним трендсеттерам. Б'юті-блогери надихаються прикладами макіяжу знаменитих особистостей. Однією із них є принцеса Діана та її фірмові блакитні стрілки. Повторити її макіяж можна не лише задля красивого, а ще й трендового вигляду.

В одному з інтерв'ю для Vogue, візажистка леді Ді Мері Грінвелл розповіла про те, що принцеса дуже любила експерименти з мейк-апом. Помітно нафарбовані тушшю вії та виділення погляду лайнером синього відтінку були фішками в макіяжі ікони краси та стилю того часу.

Дивіться, як повторити королівський макіяж принцеси Діани:

Окрім блакитної підводки, принцеса Діана любила різні експерименти з макіяжем. Вона водночас демонструвала природну красу і те, як косметикою легко і вдало можна підкреслити переваги своєї зовнішності. Леді Ді була прихильницею "макіяжу без макіяжу", коли це ще не стало тенденцією, яка перевернула індустрію краси. Тому варто пригадати й інші б'юті-образи принцеси, яка вічно житиме у серцях людей.

Приклади ідеального макіяжу принцеси Діани



Принцеса Діана з ідеально розтушованими бронзером і рум'янами / Фото Getty Images



Варіація макіяжу Леді Ді з чорною підводкою по лінії росту вій / Фото Getty Images



Стильний приклад "макіяжу без макіяжу" / Фото Getty Images



Принцеса Діана з легеньким рум'янцем і чорною підводкою / Фото Getty Images

Ніжний макіяж з нюдовими губами / Фото Getty Images



Мейк-ап з неоновою підводкою / Фото Getty Images​