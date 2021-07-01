Принцесса Уэльская до сих пор является образцом женской красоты. Ее макияж, прическу, наряды воспроизводят в популярных сериалах и фэшн-съемках. Чтобы почувствовать на себе образ этой леди, можно попробовать повторить ее знаменитые голубые стрелки.

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Макияж принцессы Дианы

Голубые акценты в макияже были модными в 80-х. В 2020 они снова стали популярными благодаря современным трендсеттерам. Бьюти-блогеры вдохновляются примерами макияжа знаменитых личностей. Одной из них является принцесса Диана и ее фирменные голубые стрелки. Повторить ее макияж можно не только ради красивого, а еще и трендового вида.

В одном из интервью для Vogue, визажистка леди Ди Мэри Гринвелл рассказала о том, что принцесса очень любила эксперименты с мейк-апом. Заметно накрашенные тушью ресницы и выделение взгляда лайнером синего оттенка были фишками в макияже иконы красоты и стиля того времени.

Смотрите, как повторить королевский макияж принцессы Дианы:

Кроме голубой подводки, принцесса Диана любила различные эксперименты с макияжем. Она одновременно демонстрировала природную красоту и то, как косметикой легко и удачно можно подчеркнуть достоинства своей внешности. Леди Ди была поклонницей "макияжа без макияжа", когда это еще не стало тенденцией, которая перевернула индустрию красоты. Поэтому стоит вспомнить и другие бьюти-образы принцессы, которая вечно будет жить в сердцах людей.

Примеры идеального макияжа принцессы Дианы



Принцесса Диана с идеально растушеванными бронзером и румянами / Фото Getty Images



Вариация макияжа Леди Ди с черной подводкой по линии роста ресниц / Фото Getty Images



Стильный пример "макияжа без макияжа" / Фото Getty Images



Принцесса Диана с легким румянцем и черной подводкой / Фото Getty Images



Нежный макияж с нюдовыми губами / Фото Getty Images



Мейкап с неоновой подводкой / Фото Getty Images