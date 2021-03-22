Красива та модна зачіска вдало доповнює будь-який ваш образ, робить його доглянутим та довершеним. Натомість неохайна укладка, яка була в тренді у минулому столітті, абсолютно не додає впевненості у своєму зовнішньому вигляді. Тому вам знадобиться декілька варіантів зачісок, які ніколи не вийдуть з моди і підійдуть на усі випадки життя.