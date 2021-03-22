Красивые и вечно актуальные: 5 причесок, которые никогда не выйдут из моды
Красивая и модная прическа удачно дополняет любой ваш образ, делает его ухоженным и совершенным. Зато неряшливая укладка, которая была в тренде в прошлом веке, абсолютно не добавляет уверенности в своем внешнем виде. Поэтому вам понадобится несколько вариантов причесок, которые никогда не выйдут из моды и подойдут на все случаи жизни.
Источник:Cosmopolitan
Прическа играет одну из ведущих ролей в каждом образе. Чтобы всегда выглядеть уместно, независимо от ситуации, нужно ухаживать за волосами должным образом, а также создавать модную укладку, выходя из дома. Для этого вы можете воспользоваться одним из пяти вариантов, приведенных ниже.
Читайте также: Как носить хвост из волос: 12 модных причесок для офиса, свидания и на каждый день
5 укладок, которые никогда не выйдут из моды
Аккуратно причесанный и гладкий пучок от Рози Хантингтон-Уайтли для особого случая
Чтобы дополнить кэжуал-образ: стильный, небрежный и низкий хвост, как у Виктории Бекхэм
Соблазнительно и женственно: легкие голливудские локоны – идеальная укладка от Крисси Тайген
Универсальная укладка на все случаи жизни: сияющие и гладкие пряди, как у Дженнифер Энистон
Добавляет эффектности и визуальной скульптурности лицу – высокий гладкий хвост на примере Беллы Хадид
Поделиться новостью