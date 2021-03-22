Красивая и модная прическа удачно дополняет любой ваш образ, делает его ухоженным и совершенным. Зато неряшливая укладка, которая была в тренде в прошлом веке, абсолютно не добавляет уверенности в своем внешнем виде. Поэтому вам понадобится несколько вариантов причесок, которые никогда не выйдут из моды и подойдут на все случаи жизни.