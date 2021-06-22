Крем не зволожує, тонік не освіжає: чому ваш догляд за шкірою більше не дає результату

Інколи улюблений засіб для догляду за шкірою, який раніше вражав своєю ефективністю, може припинити працювати. Саме тому повсякденна б’юті-рутина вимагає періодичних корективів. І це не так погано, як може здатися на перший погляд. Експерти пояснили, чому так відбувається і що робити у такому випадку.

Склад кожного косметичного засобу є унікальним. Тому важливо, щоб кожен компонент відповідав вимогам і особливостям вашої шкіри.

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Чому ваш догляд за шкірою більше не працює

Термін "тахіфілаксія" означає розвиток звикання до засобу, яким ви користуєтеся. Адже з часом виникає потреба у більшій кількості активного інгредієнта, аби він продовжував давати ефективний результат. Докторка Хіба Інджибар пояснює: "Це явище часто трапляється під час використання стероїдних кремів проти псоріазу або екземи, але також проявляється і в разі використання таких активних компонентів, як ретинол або саліцилова кислота".

Аби у шкіри було достатньо часу на адаптацію, дерматологи рекомендують невеликими дозами додавати активні інгредієнти до своєї повсякденної б’юті-рутини. Натомість експертка з питань здоров’я шкіри Деббі Томас переконана, що шкіра таки має властивість звикати до засобу. Саме тому засоби перестають працювати. Вона розповідає: "Ми витрачаємо місяці на формування толерантності до ретинолу, і щойно почервоніння і лущення зникають, ми святкуємо і засмучуємося водночас, тому що не можемо збільшити відсотковий уміст ретинолу в догляді. Це не ознака неефективності ретинолу, а сигнал, що шкіра зміцніла й тепер ліпше виконує свою природну функцію. Хоча ми хочемо, щоб косметичні засоби сприяли покращенню кольору обличчя, вони здатні робити це лише до певної міри, оскільки далі їхня роль полягатиме лише в підтримці досягнутого результату. Ваша шкіра не подякує вам за різкі зміни, бо їй подобається послідовність і рутина в догляді. Зазвичай рекомендація збільшувати відсотковий уміст активних інгредієнтів пов’язана з тим, що це більш щадний спосіб адаптувати шкіру до потенційно подразнювальних (але стимулювальних) компонентів".

Нетерплячі красуні, які очікують миттєвого ефекту від доглядових засобів, звикли часто їх змінювати. Таку тенденцію ще раз доводить недавнє дослідження, яке засвідчило, що 29 відсотків жінок у Великій Британії приблизно раз на місяць змінюють засоби для догляду за шкірою.

У середньому цикл оновлення шкіри триває від 5 до 6 тижнів. Період "до" означає, що нові клітини ще не мали шансу дозріти, піднятися на поверхню й відпасти. Тому я завжди рекомендую почекати не менш як шість тижнів, перш ніж змінювати косметичні засоби. Ви не побачите ефекту, поки не завершиться цей цикл,

– коментує докторка Хіба.

Тобто через 6 тижнів засіб повинен проявити свої властивості і показати, чи підходить вашій шкірі. Зокрема, Томас наголошує, що ретинолу і пептидам може знадобитися більше часу. "Потрібно близько 9 місяців, щоб ефект від цих інгредієнтів був досить помітний", – додає докторка.

Також на ефективність доглядових засобів може вплинути спосіб їхнього зберігання. Челсі Льюїс, фахівчиня з питань догляду за обличчям, пояснює: "Те, у якому місці ми зберігаємо нашу косметику, безумовно, може вплинути на її ефективність. Вплив прямих сонячних променів може нагрівати та руйнувати активні компоненти. Саме з цієї причини багато брендів використовують непрозоре паковання, що блокує ультрафіолетові промені. Засоби для догляду за шкірою в чомусь подібні до харчів: якщо на них потрапляє сонячне світло або кисень, вони втрачають деякі поживні властивості й стають менш ефективними. Намагайтеся зберігати засоби для догляду в прохолодному, сухому й темному місці, щоб сповільнити розпад деяких компонентів. Особливо це стосується ретинолу й вітаміну С. Останній, до речі, дуже нестабільний і швидко розпадається під впливом кисню та світла".

Окрім вищепереліченого, слід згадати про ще одну важливу причину, яка негативно впливає на дієвість косметичних продуктів для догляду за шкірою. Можливо, це просто не те, що потрібно вашій дермі. Томас зазначає: "Наша шкіра змінюється залежно від віку, гормонів і пори року, тому час від часу є сенс оцінювати, чи справді засіб відповідає вашим потребам. Те, що ви використовували взимку, можливо, доведеться відкласти влітку, або те, чим ви користувалися в 30 років, не годиться для вас у ваші 40. Ви також можете виявити, що у вашої шкіри виявляється схильність до пігментації та висипів під час менструації, навіть якщо ваш догляд не змінювався. Зрештою, деякі засоби можуть бути неефективними з тієї простої причини, що ви змішуєте несумісні інгредієнти, які просто нейтралізують один одного. Наприклад, ми знаємо, що вітамін С й ніацинамід погано поєднуються між собою".